publié le 14/03/2019 à 19:15

Aujourd'hui, jeudi 14 mars 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête dont la longueur des jambes nous rappelle combien la route est longue pour accéder au bonheur : Karine Le Marchand. Une Grosse Tête qui va guetter pour nous les galettes d’hydrocarbures qui pourraient arriver sur La Rochelle : Valérie Mairesse.

Une Grosse Tête pour qui "Vive demain" est le titre de son nouveau spectacle et ce qu’elle crie la vieille de venir à RTL : Michèle Bernier.

Une Grosse Tête qui est un pic plus qu’un cap, c’est un "rock" : Philippe Manœuvre.



Une Grosse Tête plus efficace sur les questions que le PSG en ligue des Champions : Florian Gazan.



Une Grosse Tête qu’on surnomme "Le statut de la liberté" parce que lui aussi a toujours le coude levé : Jean-Jacques Peroni.

Les Grosses Têtes du jeudi 14 mars 2019 Crédit : Kervin Portelli

