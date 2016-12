Emily Ratajkowski se dénude pour souhaiter un joyeux Noël aux internautes

La comédienne et top model publie l'une de ses cartes de vœux sur les réseaux sociaux. Une création peu conventionnelle pour celle qui s'impose comme l'un des nouveaux sex-symbols hollywoodiens.

Il suffit d'un rapide coup d'œil sur son Instagram pour s'en rendre compte : Emily Ratajkowski, mannequin et actrice de 25 ans, ne craint pas la nudité. Celle que l'on a pu apercevoir dans Gone Girl aux côtés de Ben Affleck ou We Are Your Friends avec Zac Efron a pris l'habitude de dévoiler ses courbes à ses abonnés, qu'elle recouvre parfois de légers maillots de bain.



La période hivernale ne change rien à l'affaire : pour souhaiter de joyeuses fêtes aux internautes, la top-model a publié l'une de ses cartes de vœux sur le réseau de partage de photos. Un collage sensuel et glamour sur lequel apparaît son corps entièrement nu, dont les parties les plus cruciales sont cachées de ses mains.



"Merci à Vogue de présenter mes collages de Noël !" écrit Emily Ratajkowski en légende du cliché. En effet, ce patchwork de photos d'une baie vitrée, de fauteuils et d'épiderme n'est que l'une des cinq productions de la comédienne pour la période des fêtes, publiées par le magazine de mode. Des œuvres qu'elle compte offrir à des personnes très proches d'elle, comme ses parents ou son petit-ami. "Avec tout ce qui se passe dans le monde, mes cadeaux matériels n'avaient plus grand chose de spécial et n'avaient plus l'air remplis d'amour, alors j'ai décidé de faire les collages", explique-t-elle. Joyeuses fêtes !