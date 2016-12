La chanteuse américaine a utilisé les réseaux sociaux pour lever un tabou persistant : la propension à considérer les femmes comme des objets.

par Benjamin Pierret publié le 28/12/2016 à 17:11

C'est une pop-star révoltée qui a pris la parole sur les réseaux sociaux, le 28 décembre. Ariana Grande s'est fendue d'un long texte pour raconter comment un fan de son petit ami, le rappeur Mac Miller, a jugé normal d'évoquer l'apparence de la chanteuse en des termes fleuris alors qu'il se trouvait en face d'elle. "Un jeune garçon nous a suivis jusqu'à la voiture pour dire à Mac à quel point il l'admire (...) J'ai trouvé cela mignon et génial jusqu'à ce qu'il dise 'Ariana est ultra sexy mec, je te vois te la faire !'".



L'artiste de 23 ans a exprimé le malaise qu'elle a ressenti face à cette réflexion déplacée : "Cela n'aura peut-être pas grande importance aux yeux de certains, mais je me suis sentie écœurée et traitée comme un objet. J'étais assise juste en face de lui quand il a dit ça. (...) Je ne suis pas un morceau de viande qu'un homme peut utiliser pour son plaisir", s'agace-t-elle dans son message.

Ce genre de choses arrive tout le temps, et ce sont ces moments qui contribuent à insuffler la peur et le manque d'assurance aux femmes Ariana Grande Facebook Twitter Linkedin

Ariana Grande s'est également réjouie de vivre une relation avec un homme qui la traite "avec amour et respect, et s'est ensuite désolée de ce que la banalisation de ce genre de propos "contribue à insuffler la peur et le manque d'assurance aux femmes" : "J'ai mal au cœur en pensant à tous ces jeunes qui sont si à l'aise avec ces termes et traitent les femmes comme des objets avec tant de facilité. J'ai eu envie de raconter cette expérience parce que je sais pertinemment que la plupart des femmes connaissent cette sensation, lorsqu'un homme parle d'elles publiquement de manière embarrassante." Et d'encourager les femmes à ne pas taire ce genre de comportements : "Nous devons ouvertement parler de ces instants (...) parce que si nous ne le faisons pas, cela va continuer. Nous ne sommes ni des objets ni des trophées. Nous sommes des reines." On espère que le message est passé.