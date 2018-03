publié le 29/09/2017 à 09:00

C'est un entretien bon enfant, voire potache, entre deux acteurs - Ryan Gosling et Harrison Ford à l'affiche de Blade Runner 2049 - qui se respectent et représentent deux générations hollywoodiennes. Ils se retrouvent au casting cette superproduction de science-fiction qui, dans futur proche, imagine comment l'humanité, face à des ravages climatiques, entend continuer contrôler des esclaves robots qui assurent des tâches subalternes : les fameux Répliquants.



Un policier, Ryan Gosling, mène cette mission. Mais la découverte d'un secret d'État va faire de lui une cible à son tour, jusqu'au moment où rencontre Harrison Ford, ex-flic chargé même besogne 35 ans plus tôt. Blade Runner 2049 est une fresque visuellement sublime, bourrée d'action mais qui pose aussi les problèmes que nos sociétés rencontrent dès aujourd'hui : environnement, place des machines, liberté... À l'écran, le tandem fonctionne formidablement et c'est aussi comme ça hors-caméra.

"On ne se connaissait pas très bien avant, explique Harrison Ford au micro de RTL. La première fois que je suis arrivé sur le tournage, il pleuvait. Ryan parlait à une femme, grande, belle et nue. Immédiatement, j’avais l'impression terrible que j'étais arrivé trop tard, plaisante-t-il.

L'alchimie entre les deux acteurs semble établie. "On a une ambition mutuelle, de dire une histoire et ses détails, continue Harrison Ford. C'est comme une danse à deux. Si en plus votre partenaire sait danser... Et on sait, d'après son travail récent [la comédie musicale La La Land], que ce mec là peut danser !"



Blade Runner 2049, nouvelle aventure tirée l'univers crée par Ridley Scott en 1982, un des grands films cette année, sera à découvrir au cinéma le 4 octobre.