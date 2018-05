publié le 15/05/2018 à 13:21

Il ne s'était pas exprimé dans les médias depuis la mort de son ami Johnny Hallyday. Mais lundi 14 mai, Eddy Mitchell s'est confié au Parisien sur le décès du rockeur et l'affaire de l'héritage qui divise depuis sa famille.



Par communiqué, il avait affirmé son soutien à Laura Smet et David Hallyday, les aînés de Johnny, qui s'estiment lésés dans le testament de leur père. Et au Parisien, il confirme son soutien aux deux artistes : "Je ne comprends pas qu’on déshérite ses enfants, on ne doit pas le faire. Laura étant ma filleule, je prends parti pour elle… et pour David" explique-t-il.

Et Eddy Mitchell de raconter également les derniers jours de Johnny. "Quand il a quitté la clinique, il savait que c’était fini. Je l’ai revu chez lui et sur son lit de mort" a-t-il déclaré au quotidien. Sur les obsèques à la Madeleine, s'il n'est pas "église" ou "curé" et "n'aime pas ces moments", il le concède, "ils ont été très bien".

Dans cette interview, le chanteur revient également sur son amitié avec Johnny, "un mec costaud, un mec vivant", avec lequel il ne s'est "jamais" engueulé "en soixante ans", sauf "pour des bêtises".