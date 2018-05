Eddy Mitchell, le crooner pudique qui refuse d'être un papi rock

publié le 24/05/2018 à 20:11

Il aime l'Amérique des western, des cowboys et des indiens. Et sa tribu, celle des musiciens. C'est elle qui donne le titre de cette compilation de duos (qui sortira le 25 mai, ndlr). Reprises des grands classiques qui ont marqué une carrière hors norme, celle d'un gamin né dans un Paris en guerre, en 1942.



Claude Moine, "enfant pauvre mais heureux" grandit à Belleville. Une mère employée de banque, un père mécanicien à la RATP. Lui même se rêve dessinateur de BD mais commence à travailler dans une banque dès ses 14 ans. Déjà grand, il appelle ses amis Small. Mais l'anglais est parfois approximatif, le voilà surnommé Shmoll.

Et c'est ce jeune adolescent qui monte le premier groupe de rock'n'roll français : les Chaussette Noires. Et le succès est immédiat : 2 millions de disques vendus avec notamment Daniela. C'est aussi l'époque où un certain Jean-Philippe Smet essaie de lui voler des 45 tours lors d'une fête.

Johnny, un "frère"

Jean-Philippe, devenu Johnny, un "frère" qu'il accompagnera jusqu'au bout. Et l'ultime tournée des Vieilles Canailles, en compagnie du 3e compère Jacques Dutronc. Entre temps, Eddy a mené une carrière solo. Contrairement à Johnny il n'a jamais étalé sa vie privée, sa femme Muriel et ses enfants sont restés dans l'ombre. Le crooner est pudique. Malgré un petit passage à vide au début des années 70, il a enchaîné les titres : des centaines de chansons, et pas mal de tubes : Pas de boogie woogie, Couleur Menthe à l'eau, Rio Grande ou encore La dernière séance... Un hommage nostalgique au cinéma de son enfance.



Ce sera aussi le nom d'une émission télé qu'il présente pendant 16 ans. Il y évoque les grands classiques du cinéma américain. Lui l'acteur qui apparaît aussi sur grand écran. Reconnu par ses pairs, il décroche même un César pour Le bonheur est dans le pré d'Etienne Chatiliez. Cet été, l'amateur de whisky qui détestent les selfies sera à l'affiche des Vieux Fourneaux, adaptation de la BD du même nom : l'histoire de vieux copains qui vieillissent ensemble.



À 76 ans, Eddy Mitchell refuse d'être un papi rock qui s'accroche à la scène et fini par y chanter faux. Cheveux en brosse domestiqués, et le regard toujours espiègle, il glissait, rassurant, dans son album Héros : "Vieillir est un jeu d'enfant".