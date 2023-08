Pour cette deuxième saison de la version française de l'émission de télé-réalité Drag Race France, lancée le 30 juin dernier, 11 candidates étaient en lice : Cookie Kunty, Ginger Bitch, Kitty Space, Keiona, Moon, Mami Watta, Piche, Punani, Rose, Sara Forever et Vespi. Elles espéraient toutes succéder à Paloma, la grande gagnante de la première saison. L'heure de la révélation ultime est arrivée.

Cette deuxième édition de Drag Race France a reçu 40.000 demandes de personnes voulant assister à la finale au Grand Rex. Enregistrée pour la première fois avec la présence d'un public ce dimanche 20 août, la finale de cette compétition sera diffusée sur France 2 (et sur la plateforme francetvslash), ce vendredi 25 août, dès 22h45.



En lice, Sara Forever, Mami Watta, Punani et Keiona passeront les unes après les autres avec une chanson écrite pour l’occasion. À travers une performance, chacune aura le droit à sa propre chanson. Entre humour et moment d’émotion, ce dernier épisode s'annonce "lé-gen-daire".

La gagnante de la saison 2 recevra un sceptre et une couronne d’une valeur de 40.000 euros, un an d’approvisionnement de maquillage et un voyage d’une semaine à New York. Elle pourra surtout s'enorgueillir d'être l'une des grandes gagnantes de la franchise, profiter de sa nouvelle popularité pour bâtir une solide carrière dans la mode, l'humour ou et/ou le spectacle, voire participer à des saisons internationales All-Stars de Drag Race.

Retour sur le dernier épisode de "Drag Race France"

La semaine dernière, dans Drag Race France, les reines avaient pour mission de transformer des rugbymen en drag queens le temps d'un défilé. Les athlètes devaient apprendre à défiler en talons et révéler leur part de féminité face aux caméras.

Pour les évaluer, l'animatrice de l'émission, Nicky Doll, était accompagnée de ses acolytes permanents Kiddy Smile, Daphné Bürki et de deux invités : le chorégraphe Nicolas Huchard et la chanteuse La Zarra.

Comme Lady Gaga, Ariana Grande ou encore Nicki Minaj, de nombreuses personnalités ont participé à l'émission américaine devenue culte. La France n'est pas en reste puisque des guests comme Nicola Sirkis, Amanda Lear, Virginie Despentes ou Jean-Paul Gaultier ont déjà été conviés.

Les drags d'un soir ont ainsi défilé en duo, au côté des reines de l'émission. Une fois le défilé terminé, le verdict est tombé, Sara Forever, Keiona et Mami Watta ont toutes trois été envoyées en finale.

Pour ce qui était de Piche et de Punani, elles ont dû s’affronter en lip-sync (playback) sur la chanson Une femme avec une femme de Mecano. À l'issue de ce duel, Piche a une nouvelle fois quitté l'aventure. La finale se jouera ainsi entre Sara Forever, Keiona, Mami Watta et Punani.









"Le drag est un moyen de véhiculer ses talents"

Créé en 2009, Drag Race est, à l'origine, un programme américain créé par la figure tutélaire du drag dans le monde : RuPaul. La compétition rassemble une dizaine de drag queens qui performent devant un jury de stars et d'experts et s'affrontent à travers différents défis pour devenir la reine de l'année et s'offrir un beau tremplin professionnel.



L'émission met ainsi en avant l'art des drag queens, "un art qui est traditionnellement l’apanage d’hommes cisgenre homosexuels, mais le drag, comme l’émission Drag Race, s’est considérablement élargi, explique Aymeric Parthonnaud, journaliste, spécialiste de la pop culture. Tout le monde peut faire du drag et tout le monde en fait".

Aux États-Unis, comme récemment en France, les drag queens sont devenues des figures incontournables du monde du spectacle. Désormais, elles remplissent des salles immenses et font des tournées mondiales. Pour Paloma, la grande gagnante de la saison 1 de Drag Race France, "ce n'est pas juste une émission sur des drag queens, c'est une émission sur des artistes. On a tous des spécificités, des talents, on est comédien, on est chanteurs, on est musiciens, on est beaucoup de chose. Le drag est un moyen de véhiculer ses talents."