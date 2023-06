"Drag Race" : des petits cabarets au petit écran, le triomphe des drag queens

Sujet du jour. Les drag queens, ces personnages qui règnent dans les petites salles de spectacle confidentielles et qui explosent aujourd'hui sur petit écran, sont plus visibles que jamais ! Elles sont devenues des figures incontournables du monde du spectacle, remplissent des salles immenses et font des tournées mondiales. Des artistes totales qui triomphent sur les podiums des Fashion Week, dans le monde de la comédie ou sur les réseaux sociaux.

Pour explorer ce monde à la fois très divertissant, mais aussi profondément politique, Focus a invité deux candidates de l'émission française : Kam Hugh et la gagnante de la saison 1 : Paloma. Aymeric Parthonnaud, journaliste à RTL, spécialiste de la Pop Culture, décrypte les raisons du succès de ce format très coloré et Marie Zafimehy, journaliste à RTL et co-autrice du livre Le genre expliqué à celles et ceux qui sont perdu.e.s (éditions Buchet-Chastel) revient sur les questions de société que le drag soulève sur la place publique.



Pourquoi on en parle ? Un an après le succès de la saison 1 de Drag Race France qui s'est conclu par le sacre de la reine Paloma sous les applaudissements d'une foule digne d'une finale de Coupe du monde, la saison 2 arrive sur France Télévision à partir du 30 juin 2023. Un show, haut en couleur, la plus grande compétition de Drag Queen en France ! Une émission née aux États-Unis en 2009 grâce à la figure tutélaire du drag dans le monde : RuPaul. Une émission qui est une compétition, un tremplin artistique et médiatique, mais aussi un show qui fait la place belle aux émotions et aux questions politiques.



Analyse. "Tout le monde peut faire du drag et tout le monde en fait, explique Aymeric Parthonnaud. C’est un art qui est traditionnellement l’apanage d’hommes cisgenre homosexuels, mais le drag, comme l’émission Drag Race, s’est considérablement élargi, même si ce n’était pas naturel pour l’émission au tout début. Il y a eu des débats pour oublier certains critères de sélection des candidat.e.s : aujourd'hui, dans l'émission, il y a des personnes trans, des femmes, des bisexuels et même des hommes cisgenre (qui se reconnaissent dans le genre qui leur a été attribué à la naissance, contraire de trans) hétérosexuels. On l’a vu dans la saison 14 de RuPaul’s Drag Race avec la participation de Maddy Morphosis. Un candidat qui a été gentiment taquiné par ses concurrentes sur ce sujet et qui a su, grâce à une bonne dose d’autodérision, réussir sa participation. Le drag accueille tout le monde, à la fois dans le public et sur scène, et la diversité (sur l’origine sociale, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, le genre, etc) est véritablement célébrée."

"Récemment, une vidéo sur Instagram montrait aussi un jeune homme qui avait eu le courage de faire son coming out à ses parents après la diffusion de Drag Race…, explique Marie Zafimehy. Le phénomène "Drag queen" donne des clés à plein de personnes pour affirmer leur identité de genre, leur orientation sexuelles et dans un monde où les LGBTphobies prennent de l’ampleur, c’est aussi un discours positif qu’il est important de faire entendre !"







