Policiers roués de coup et blessés par balle à Herblay, commissariat attaqué à coup de mortiers d’artifice et de barres de fer à Champigny-sur- Marne… En France, pas une semaine ne se passe sans qu’un fait divers nous rappelle que les représentants de l’État sont les victimes d’une violence extrême.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les agressions de pompiers déclarées ont triplé en dix ans et plus de 5.000 policiers sont blessés pendant leur service. Depuis plusieurs mois, Dossier Tabou enquête sur les origines et les ressorts de cette violence. Mais aussi sur ceux qui l’instrumentalisent et l’exacerbent.

En mai dernier à Argenteuil dans le Val d’Oise, un accident de moto, supposé provoqué par la police, avait donné lieu à de violentes émeutes urbaines. Le directeur de la sécurité publique du Val-d'Oise, Frédéric Lauze, se confie aux équipe de Dossier Tabou. "C'est une tragédie", il déplore surtout que "la tristesse d'un père soit récupérée et instrumentalisée par des groupes qui mettent de l'huile sur le feu".

Présenté par Bernard de la Villardière, "Violences contre les représentants de la loi : aux racines de la haine" sera diffusé le dimanche 8 novembre à 21 heures sur M6.