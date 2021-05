"Tomb Raider" : Angelina Jolie révèle avoir failli refuser d'incarner Lara Croft

publié le 17/05/2021 à 12:35

Lara Croft est sans aucun doute l'un des rôles les plus importants de la carrière d'Angelina Jolie. Elle a incarné la Pilleuse de Tombes en 2001 (Lara Croft : Tomb Raider) et 2003 (Lara Croft : Tomb Raider, le Berceau de la Vie). Et pourtant, l'actrice oscarisée pour Une vie volée a failli décliner le rôle de la super-héroïne.

Au départ, Angelina Jolie était très frileuse pour incarner Lara Croft, déjà bien connu des gamers et des gameuses. "J'ai dit : 'Je n'ai pas l'impression que le personnage me convenait'. Au départ, je n'avais pas envie de ce rôle et j'ai refusé. Mais, on m'a dit que je pouvais voyager et m'entraîner avec l'armée britannique et j'ai donc eu trois mois pour voir à quoi cela ressemblerait (d'incarner Lara Croft, ndlr). Et j'encourage tout le monde à faire cela", explique l'actrice dans les colonnes du média américain Collider.

"Inscrivez-vous autant que vous le pouvez, prenez quelques mois, repoussez vos limites et voyez ce que ça donne. Demandez-vous : 'Qu'est-ce que je peux faire ?' et vous découvrirez des choses incroyables, folles et bizarres que vous ne pensiez pas pouvoir accomplir. Donc j'ai adoré (l'expérience de Tomb Raider, ndlr)", conclut Angelina Jolie que l'on découvrira en novembre prochain dans le rôle de la guerrière Thena pour les Eternals de Marvel.

> "Lara Croft Tomb Raider" / Bande annonce #1 (VF)