Qui succèdera à Diane Leyre et qui deviendra Miss France 2023 ? Les prétendantes au titre sont déjà connues. Elles ont toutes été élues ces dernières semaines dans leurs régions respectives. Elles s'affronteront lors du grand concours national prévu le 18 décembre prochain à Châteauroux.

Vous pouvez découvrir les visages des nouvelles reines de beauté régionales dans notre diaporama en haut de cet article. Vous pouvez aussi découvrir leurs portraits synthétiques ci-dessous.

Pour participer au concours, les règles ont évolué ces dernières années. Il faut être âgée de plus de 18 ans et mesurer au moins 1,70 mètre et être de sexe féminin "à l’état civil". Les Miss ne sont plus tenues d’être célibataires et peuvent même être mères de famille. Les tatouages sont désormais aussi acceptés "tant que ce ne sont pas des tatouages qui ont des représentations pénalement répréhensibles", a précisé Alexia-Laroche Joubert, la productrice du show.

Marine Paulais, Miss Poitou-Charentes

À 20 ans, Marine Paulais a remporté la sélection régionale vendredi 30 septembre. Toujours étudiante en BTS esthétique, elle est originaire de Bellevigne. "J’espérais être parmi les dauphines, mais je ne m’attendais pas à gagner, j’ai été très surprise. Au moment où nous n’étions plus que deux en lice, à se tenir les mains en attendant le verdict, je pleurais déjà", a-t-elle confié à nos confrères de La Charente libre.

Perrine Prunier, Miss Normandie

Étudiante en Master de droit et particulièrement engagée pour la cause féministe, Perrine Prunier a été élue ce vendredi 21 octobre Miss Normandie. Au concours régional, elle a obtenu la note 15,25/20 à l'épreuve de culture générale. L'année dernière, elle avait fini dauphine derrière Youssra Askry.

Florence Demortier, Miss Midi-Pyrénées

Samedi 3 septembre, Florence Demortier, 22 ans, a été élue Miss Midi-Pyrénées. Âgée de 22 ans, elle a obtenu en juin dernier son diplôme de kinésithérapeute. Elle voulait absolument finir son cursus avant de se lancer dans l'aventure Miss France.

Marion Navarro, Miss Franche-Comté

À 19 ans, Marion Navarro a été élue Miss Franche-Comté le 12 septembre 2022. Grande passionnée de danse classique, l'expérience Miss France est un "rêve de petite fille qui est devenu un objectif de jeune femme". Son souhait, mettre en avant son militantisme pour l’éducation : "J'ai la chance de pratiquer les études qui me plaisent et j'estime qu'aujourd'hui l'éducation est un droit fondamental dans notre société", a-t-elle notamment déclaré lors de son élection régionale.

Flavy Barla, Miss Côte d'Azur

Originaire de Nice et étudiante en troisième année de médecine, Flavy Barla est âgée de 19 ans. Durant son enfance, elle a grandi dans une filière sports-études en patinage artistique et reste toujours désireuse de poursuivre une carrière en médecine et notamment dans la lutte contre le cancer.

Coraline Larasle, Miss Centre-Val de Loire

À bientôt 23 ans, Coraline Larasle a décroché le dimanche 23 octobre 2022 le titre de Miss Centre-Val de Loire. Titulaire d’un BTS comptabilité gestion, elle étudie la géographie. Pour elle, l'expérience Miss France est surtout "un rêve de petite fille".

Alissia Ladevèze, Miss Auvergne

Samedi 17 septembre, Alissia Ladeveze, vichyssoise de 21 ans, a été élue Miss Auvergne 2022. Alissia Ladeveze est titulaire d'un bachelor en management international et poursuit actuellement ses études avec un master en Marketing à Lyon. Si elle est élue Miss France 2023, elle compte sensibiliser l’opinion à l’isolement des personnes âgées.

Camille Sedira, Miss Alsace

Camille Sedira, 20 ans, a été élue Miss Alsace 2022, samedi 10 septembre à Colmar. Passionnée de cuisine et de randonnées, elle se décrit comme une grande curieuse : "Depuis que je suis petite, j'ai à cœur de découvrir plein de choses, de participer à plein de projets. La curiosité m'a porté tout au long de ma vie".



Shaïna Robin, Miss Guyane

Shaïna Robin, 20 ans a été élue Miss Guyane 2022. Actuellement en deuxième année de classe préparatoire aux grandes écoles scientifiques (CPGE), la jeune femme qui rêve de devenir pilote de ligne a été sacrée le 16 juillet à Matoury, pas loin de Cayenne.



La Guyanaise, qui se décrit comme une amoureuse de sport "dynamique et optimiste" souhaite mettre en avant une cause qui lui tient particulièrement à cœur : "l'accès aux études pour les jeunes issus des communes éloignées".

Oriane Meloni, Miss Corse

Le 22 juillet dernier, l'île de beauté a élu sa reine en la personne d'Orianne Meloni, âgée de 22 ans. La jeune femme, passionnée d'équitation, suit des études à Ajaccio pour devenir infirmière. Elle envisage de faire ensuite un master en Santé publique pour devenir chargée de mission et faire de la prévention, selon nos confrères de TF1.



C'était une élection encore plus particulière pour Orianne Meloni puisqu'elle affrontait sa sœur jumelle. Mais la compétition n'a pas entaché leur relation, comme elle le confiait auprès de Corse Net Infos : "J'ai vraiment adoré partager ce moment avec ma sœur Melody, à deux, on s’est éclatées".

Indira Ampiot, Miss Guadeloupe

Originaire de la commune de Basse-Terre, Indira Ampiot a été élue Miss Guadeloupe le 27 juillet au Gosier. La jeune femme âgée de seulement 18 ans espère marcher sur les traces de Clémence Botino, Miss Guadeloupe 2019 sacrée Miss France 2020.



Le soir de son élection, Indira Ampiot a confié sa volonté d’intégrer une école de communication pour ensuite se spécialiser dans le "design spécialisé dans la communication publicitaire et visuelle". Dans une vidéo de présentation publiée le 23 juillet dernier sur le compte Instagram du comité Miss Guadeloupe, Indira Ampiot ne faisait pas mystère de son ambition : "J'ai la volonté de réussir, le dessein de représenter notre belle île et j'ai la conscience des responsabilités".

Chana Goyons, Miss Provence

C'est une jeune varoise qui représentera la région Provence le 18 décembre prochain. Chana Goyons, 18 ans, a été élue le 29 juillet à Istres. Celle qui vient tout juste d'avoir son baccalauréat est originaire de la commune de Gassin, située entre Saint-Tropez, Cogolin et Ramatuelle.



Victime de harcèlement scolaire à cause notamment de sa taille, la jeune femme souhaite faire de cette cause son combat, comme elle l'a confié à nos confrères de Tv Magazine. Après cette année sabbatique, elle compte reprendre ses études et se diriger dans la finance ou le commerce.

Inès Tessier, Miss Saint-Martin Saint-Barthélémy

Les habitants de Saint-Martin et Saint-Barthélémy n'avaient pas pu être représentés l'an dernier car leur candidate avait été disqualifiée à cause de photos non conformes au règlement. Cette fois-ci, ils comptent sur Inès Tessier pour faire rayonner leurs îles.



La jeune femme de 19 ans a été élue le 29 juillet à Saint-Martin parmi 10 prétendantes à la couronne. Originaire des Antilles, celle qui se décrit comme une "passionnée d'art" est étudiante dans un cursus cinématographique à l'université de Montréal, au Canada. Très sportive, elle est passionnée de surf, de danse mais pratique également la course à pied. Engagée pour l'écologie, Inès Tessier souhaite également se battre pour "défendre la liberté des femmes", comme elle l'a indiqué lors d'une interview donnée à Tototheclock.

Cameron Vallière, Miss Languedoc

Le vendredi 5 août, les Languedociens et un jury se sont réunis sur la place de la mairie de Beaucaire pour nommer leur nouvelle représentante. Élue Miss Petite Camargue 2022 moins d'un mois auparavant, Cameron Vallière a finalement remporté l'écharpe, qui lui a été remise par Diane Leyre, l'actuelle Miss France.



Âgée de 23 ans, la jeune femme, originaire de Nîmes, fait des études de marketing et communication à Paris. Pendant son mandat, Cameron Vallière tient à défendre des causes qui lui sont chères, notamment l'environnement. Lors de sa première interview, accordée à Midi-Libre, la nouvelle Miss Languedoc a ainsi appelé à "choquer le monde" comme Greta Thunberg.

Marion Marimoutou, Miss Réunion

Le samedi 27 août 2022, Marion Marimoutou a été élue Miss Réunion 2022. "Je ne réalise pas encore, je suis sur un petit nuage. Je suis très émue et je remercie encore tous les Réunionnais et surtout les membres du jury de m’avoir accordée leur confiance", a-t-elle déclaré au journal Linfo, le soir de l'obtention de son titre.



Âgée de seulement 18 ans, elle est étudiant à l'université en Sciences sociales. Elle souhaite combattre les inégalités sociales en matière d'éducation. Pour pouvoir assurer le rythme propre à une Miss, la nouvelle ambassadrice de La Réunion a repoussé d'un an son inscription à l'université.

Enora Moal, Miss Bretagne

Elle a été élue vendredi 23 septembre Ploemeur, dans le Morbihan. Enora Moal est une étudiante de 20 ans en imagerie médicale, mais devra sans doute mettre ses études en partie entre parenthèses durant la préparation du concours Miss France. "Je suis passionnée par la mode et fais de la couture depuis peu", confie-t-elle à nos confrères de la presse régionale. Enora Moal, 1m71, est également en parallèle hôtesse lors des matchs de Ligue 1 du Stade Brestois.

Axelle René, Miss Martinique

De l'autre côté de l'Atlantique, c'est la Martinique qui élisait sa représentante au concours de reine de beauté national. Et c'est Axelle René qui a été désignée Miss Martinique vendredi. Etudiante en master géoscience planétologie et âgée de 21 ans, elle mesure 1m77. "J'ai décidé de faire de la géologie ma vocation, car je suis une véritable passionnée des paysages martiniquais", expliquait ainsi Axelle René dans sa vidéo de présentation repérée par Télé Star.

Emma Guibert, Miss Pays de la Loire

C'est du côté des Pays de la Loire que la dernière miss en date a été élue, samedi 24 septembre. Emma Guibert, 19 ans et Miss Vendée, va représenter sa région lors du concours national du 17 décembre. La jeune femme poursuit des études en BTS tourisme.

Bérénice Legendre, Miss Picardie

Bérénice Legendre a été élue Miss Picardie 2022 la veille de son 26e anniversaire, à Beauvais. Diplômée d'un master, la jeune femme travaille dans la communication et avait fini 3e dauphine d'Amandine Petit au concours de Miss Normandie en 2021.



La Miss est passionnée de sport et notamment de danse, qu'elle a pratiqué pendant quinze ans. "Je suis déterminée et motivée à devenir votre nouvelle ambassadrice. Je vous représenterai avec simplicité, passion et énergie", a-t-elle déclaré dans sa vidéo de présentation.

Agathe Cauet, Miss Nord-Pas-de-Calais

"C'est la fille cachée d'Iris Mittenaere et de Camille Cerf". Les internautes se sont beaucoup amusés de la ressemblance physique entre la nouvelle Miss Nord-Pas-de-Calais et ses prédécesseures. Agathe Cauet a réussi à vaincre une tumeur borderline et est depuis devenue infirmière. La jeune femme de 23 ans est aujourd'hui très engagée dans la lutte contre le cancer.



Mannequin, Agathe Cauet bénéficie d'une belle notoriété sur les réseaux sociaux, où elle partage son amour pour le dessin.

Solène Scholer, Miss Champagne-Ardenne

Élue Miss Champagne-Ardenne, à Sedan, vendredi 14 octobre, Solène Scholer est étudiante en médecine à Reims. Âgée de 20 ans, la jeune femme veut prôner "le naturel" et "l’acceptation de soi-même". Durant la soirée d'élection, la grande brune d'1,80 mètre a rencontré quelques difficultés avec la chorégraphie, mais cela ne l'a pas empêchée de conquérir le cœur du public.

Lara Lebretton, Miss Bourgogne

La Bourgogne sera représentée par Lara Lebreton au concours de Miss France. Âgée de 23 ans, la jeune femme est infirmière et aimerait réaliser une carrière dans l'humanitaire. Passionnée de danse, elle affirme également s'épanouir "dans la création artistique, la couture et la peinture".



Du haut de son 1,76 mètre, la belle blonde se décrit comme "pleine de vie" et "désireuse de réussir" dans tout ce qu'elle entreprend.

Sarah Aoutar, Miss Lorraine

Participer à Miss France est "un challenge" pour Sarah Aoutar. La jeune femme de 25 ans veut montrer qu'il est possible de concilier vie professionnelle - elle travaille dans la finance en Belgique - et concours de beauté. Sportive et passionnée de mode, la Miss voudra porter sur le devant de la scène la problématique de l’éducation. Elle souhaite notamment sensibiliser le public aux droits des enfants.



"À mon sens, une Miss Lorraine se doit de véhiculer des valeurs de féminité et avoir de la bienveillance et être disponible pour les Lorrains", a-t-elle déclaré sur son compte Instagram.

Orianne Galvez-Soto, Miss Aquitaine

La Bordelaise Orianne Galvez-Soto représentera l'Aquitaine à l'élection de Miss France. Perruquière et maquilleuse dans l’univers du spectacle de profession, la jeune femme de 23 ans est une ancienne championne régionale de judo. Dans sa vidéo de présentation, elle explique être passionnée de voyage.



Originaire d'Haïti, Orianne Galvez-Soto mesure 1,75 mètre et en est à sa troisième participation au concours. "Cette écharpe n’appartient pas qu’à moi, mais aussi à vous, a-t-elle déclaré sur Instagram à destination de ses fans. Je ne me répéterai jamais assez, mais sans vous rien n’aurait été possible ! Vous êtes ma bonne étoile !"

Salomé Maud, Miss Limousin

Originaire de Limoges, Salomé Maud se distingue par son engagement. Bénévole au sein de l'Ordre de Malte, la jeune femme de 23 ans distribue des paniers-repas tous les week-ends à l'occasion de maraudes et réalise du soutien scolaire auprès des enfants issus de la communauté des gens du voyage.



Passionnée de course à pied, l'acheteuse de profession revendique aussi ses valeurs féministes et entend prouver que cela n'est pas incompatible avec une participation à un concours de beauté.

Esther Coutin, Miss Rhône-Alpes

Esther Coutin est sacrée Miss Rhône-Alpes 2022 le 18 septembre dernier. Elle a obtenu son écharpe pour sa troisième participation au concours. Originaire de Passy en région parisienne, elle est titulaire d’un doctorat en expertise comptable.

Chiara Fontaine, Miss Roussillon

Dimanche 7 août 2022, Chiara Fontaine, 20 ans, a obtenu son ticket pour l'élection nationale en devenant Miss Roussillon. Étudiante en psychologie, elle s'est présenté plusieurs fois au concours et a été élue troisième dauphine en 2019. Elle mesure 1,74 mètre.

Herenui Tuheiava, Miss Tahiti

Herenui Tuheiava, 23 ans, a été élue Miss Tahiti le 24 juin dernier. Diplômée d'un master en web et marketing au Conservatoire national des arts et métiers de Tahiti, elle a décidé, après sa victoire, de démissionner de son poste de chargée de communication pour vivre pleinement son expérience. "Je suis très émue du parcours que j'ai accompli, avec ces 9 autres jeunes femmes magnifiques que j’ai appris à connaître", a-t-elle déclaré à Polynésie 1ère.