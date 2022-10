Miss France : pourquoi Diane Leyre ne représentera pas la France à Miss Univers et Miss Monde

C'est uen tradition chaque année. La Miss France en titre est bien souvent la représentante de la France pour l'un des grands concours internationaux de beauté : Miss Univers ou Miss Monde. Souvent, puisque la reine de beauté tricolore ne peut pas se permettre de suivre toutes les compétitions, une de ses dauphines est sélectionnée pour concourir à sa place. Mais cette année, Diane Leyre ne sera pas présente à l'une ou l'autre de ces compétitions.

La jeune femme ne représentera pas la France à Miss Univers le 14 janvier prochain à La Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, ni à Miss Monde. La société Miss France a annoncé le 11 octobre 2022 que Floriane Bascou, sa première dauphine, et Clémence Botino, Miss France 2020, avaient été choisies pour la remplacer.

C'est d'abord un problème de calendrier qui semble à l'origine de cet empêchement. "Je ne pourrai malheureusement pas participer au concours Miss Univers par manque de temps et de préparation à quelques semaines de ma remise de titre de Miss France, en décembre prochain", a expliqué Diane Leyre dans un communiqué.

Un autre élément, moins évident, pourrait bien être à l'origine de cette décision rare Diane Leyre n'a pas caché sa déception lorsqu'elle a été interrogée sur cette question sur l'antenne de Virgin Radio. "Cela a toujours été un rêve, j'en parle depuis que je suis Miss Île-de-France, j'aurais été ravie de pouvoir représenter la France et donner mon maximum. La licence Miss Univers n'appartient plus à Miss France mais à l'agence qui s'occupe de nous. C'est cette agence qui gère le choix de la candidate à l'international." L'agence en question est Talent Lab qui se charge bien souvent de suivre d'anciennes Miss dans leurs carrières respectives.

Un chantage ?

D'après Camille Cerf, Miss France 2015, la question d'une exclusivité pourrait être à l'origine du choix des candidates pour l'international. "Selon moi, l'agence qui nous gère après notre règne fait une sorte de chantage aux concours internationaux tous les ans aux Miss. C'est en mode 'on privilégie les filles en contrat d'exclusivité dans l'agence pour les concours internationaux'. Ce qui est, selon moi, très très limite. Mais bon, business is business.", a -t-elle avancé sur son compte Instagram. L'ancienne Miss évoque aussi l'impossibilité probable pour la Miss actuelle de conjuguer sa carrière à la radio et les concours Univers et/ou Monde.

L'organisation de Miss France a balayé cette explication concernant l'agence d'influence. "Talent Lab est l'agence d'influence Miss France. Diane a pris une décision et c'est son choix qu'il faut respecter, note l'organisation contactée par TVMag. Elle veut être présente physiquement au voyage en Guadeloupe en novembre et en décembre puis remettre sa couronne à Châteauroux. Floriane Bascou a été choisie pour Miss Univers car elle est la première dauphine de Diane. Elle n'est pas sous contrat avec Talent Lab", a conclu la Société Miss France.

