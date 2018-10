publié le 30/10/2018 à 15:30

Ils ont tous sorti leurs plus beaux costumes. Les stars américaines ont encore fait preuve de beaucoup d'imagination pour cette édition 2018 d'Halloween. Acteurs, actrices ou bien encore chanteurs et chanteuses se sont grimé(e)s en différents personnages. Le comédien George Clooney est un habitué de ce genre fête.



Il organise chaque année une soirée où beaucoup de ses ami(e)s sont convié(e)s. Cindy Crawford et Kendall Jenner sont ainsi apparues avec des costumes très colorés. Tout comme Paris Hilton, qui avait opté pour un déguisement assez fantaisiste avec des oreilles de lapins bleues et roses.

Le chanteur Joe Jonas a quant à lui beaucoup fait rire ses abonné(e)s sur Instagram. Avec son déguisement de Sansa Stark de Game of Thrones, l'artiste de 29 ans a fait l’unanimité sur les réseaux sociaux.