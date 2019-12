Personnalités préférées des Français : découvrez les grands gagnants de l'année

publié le 29/12/2019 à 15:02

Jamais deux sans trois, comme le veut l'adage. En haut du classement depuis 2017, le chanteur Jean-Jacques Goldman est de nouveau la personnalité préférée des Français, selon le Top 50 Ifop publié dimanche par Le Journal du Dimanche. Pour la première fois cette année, l'hebdomadaire a établi deux classements distincts de 25 personnalités, l’un masculin et l’autre féminin et c'est l'actrice Sophie Marceau qui se classe à la première place de ce dernier.

Dans le classement général hommes, les acteurs Omar Sy et Dany Boon complètent le podium tandis que chez les femmes, ce sont l'actrice Marion Cotillard et l'humoriste Florence Foresti qui se trouvent à la deuxième et troisième place.

Septième du classement masculin, Teddy Riner est la personnalité sportive préférée des Français devant Zinédine Zidane (9e), Kylian Mbappé (14e) et le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps (25e). À noter qu'aucun homme ou femme politique ne figure parmi les top 25 des personnalités de chaque classement.