"On n'arrivera plus jamais à écrire ensemble" explique Gérard Jugnot

"On n'arrivera plus jamais à écrire ensemble" explique Gérard Jugnot



"Paye, t'as du pognon" lance-t-on à Gérard Jugnot de temps à autres. Agacé de ceux qui lui font sans cesse payer l'addition, l'acteur déplore qu'on ne lui rende jamais la pareille : "parfois je suis un peu énervé de toujours inviter les gens sans qu'ils ne m'invitent en retour". La notoriété semble emmener l'intéressement, et pas seulement au restaurant : "il y a aussi ceux qui disent 'ah tiens j'ai pas d'argent est-ce que tu peux payer le péage?', 'ah j'ai plus d'essence tiens on va faire le plein', j'en connais et c'est terrible (...) des pinces il y en a quand même pas mal".

Malgré l'irritation, Gérard Jugnot comprend : "dans ce métier on gagne bien sa vie". Une vie, qu'il a dédié au cinéma. Avec plus de 120 films au compteur, il revient dans le studio d''On Refait la Télé', sur l'un de ses plus fous succès : 'Les Bronzés'. L'acteur a démystifié la scène de la gnole : "c'était de l'eau". Il se rappelle aussi des conditions de tournage : "rester 8h le cul dans la neige, avec la lumière de la neige et du soleil c'était compliqué mais bon, il y a pire" sourit-il.

Qui dit film, dit promo. Et de la promo, il en faite généreusement. Le sourire aux lèvres, Gérard Jugnot se souvient : "aux Enfants de la Télé avant on était payé à l'époque TF1, ou chez Drucker. (...) Alors aujourd'hui on nous offre quelques produits de cosmétiques ou une bougie". Anecdote à l'appui, il trouve moins utile l'exercice de promo actuel : "vous faites une promo, y a des affiches partout. Ça m'est arrivé sur un film, je suis dans un taxi, j'ai fais quarante émissions, le taxi suit un bus avec l'affiche du film sur le cul et le mec me dit 'ah qu'est-ce que vous devenez ?'. A ce train là, je vais finir par aller chez Télé-achat !" plaisante-t-il. Une histoire qui suscite d'honnêtes rires dans le studio d'Er