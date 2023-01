Environnement : faut-il relancer la consigne des bouteilles et des canettes ?

C'est un débat déjà ancien qui revient. Le gouvernement réfléchit à la possibilité de mettre en place un système de consigne pour les bouteilles en plastique et canettes. Néanmoins, ce projet ne fait pas consensus au sein des collectivités et chez les écologistes, car cela demanderait aux consommateurs de payer leurs produits plus chers.

L'idée du gouvernement serait donc d'augmenter le prix des bouteilles, entre quinze et vingt-cinq centimes plus chers à l'unité, même si le montant exact reste à définir. C'est l'objet d'une concertation qui est lancée par le ministère de l'Écologie. Le but étant d'inciter les particuliers à les rapporter en magasins, qui après avoir déposé leurs bouteilles dans des grandes machines, recevront un remboursement de consigne. Les récipients seront ensuite broyés et on en refera de nouveaux objets en plastique.

Mais certaines collectivités locales réfutent cette idée, car en France, il existe déjà un système qui permet de récupérer ces bouteilles en plastique : le bac de tri, habituellement de couleur jaune. Ce système est, par ailleurs, déjà financé par le contribuable lorsqu'il paye des taxes sur les ordures ménagères. Les communes qui gèrent les systèmes de tri ont donc affirmé que cette mesure représenterait une importante perte financière.

Du côté des ONG spécialistes des déchets, on ne voit pas non plus ce processus d'un très bon œil. D'après elles, cela ne devrait pas enclencher une réduction de la consommation de plastique.

