Michel Blanc et Hakim Jemili dans A La Bonne Heure ! - 02 décembre 2019

Le 11 décembre prochain sortira en salles Docteur ?, la nouvelle comédie signée Tristan Séguéla, à qui l'on doit 16 ans ou presque en 2013 avec Laurent Lafitte ou encore Rattrapage 4 ans plus tard avec Ramzy Bedia. Dans ce long métrage, le réalisateur évoque avec humour la solitude le soir de Noël et le choc des générations.

Pour porter le film, le cinéaste a formé un duo détonnant : Michel Blanc ainsi que le Youtubeur Hakim Jemili qui fait ici ses premiers pas au cinéma ! L'inoubliable Jean-Claude Dusse des Bronzés, lui, n'avait pas fait partie d'un couple de comédie depuis 1994 avec Grosse fatigue aux côtés de Carole Bouquet. Solène Rigot, Artus, Fadily Camara, Lucía Sánchez et Jacques Boudet compètent ce formidable casting. A noter également la participation de Franck Gastambide.

"Docteur ?" de Tristan Séguéla, avec Michel Blanc et Hakim Jemili en salles le 11 décembre 2019

L'histoire : C'est le soir de Noël. Les parisiens les plus chanceux se préparent à déballer leurs cadeaux en famille. D'autres regardent la télévision seuls chez eux. D'autres encore, comme Serge (Michel Blanc), travaillent. Serge est le seul SOS-Médecin de garde ce soir-là. Ses collègues se sont tous défilés. De toute façon il n'a plus son mot à dire car il a pris trop de libertés avec l'exercice de la médecine, et la radiation lui pend au nez.

Les visites s'enchaînent et Serge essaye de suivre le rythme, de mauvaise grâce, quand tombe l'adresse de sa prochaine consultation. C'est celle de Rose (Solène Rigot), une relation de famille, qui l'appelle à l'aide. Il arrive sur les lieux en même temps qu'un livreur Uber Eats, Malek (Hakim Jemili), lui aussi de service ce soir-là...

Découvrez la bande-annonce du film ci-dessous...

> "Docteur ?" - Bande-annonce officielle

Pour tourner Docteur ?, Tristan Séguéla s'est inspiré de plusieurs films. Il y a notamment Broken Flowers réalisé par Jim Jarmusch et emmené par Bill Murray ainsi que Burn After Reading des frères Coen. Côté références françaises, le réalisateur évoque Les Ripoux de Claude Zidi, ou plus récemment les comédies d'Olivier Nakache et Eric Toledano pour leur mélange d'humour et d'observations sociales.



Docteur ? de Tristan Séguéla avec Michel Blanc et Hakim Jemili, au cinéma le 11 décembre 2019.

