C'est une page qui se tourne : Des chiffres et des lettres a totalement changé de formule et de présentation en cette rentrée. Le jeu télévisé diffusé depuis plus de 50 ans et présenté depuis 1992 par Laurent Romejko sur France 3 n'est plus en quotidienne à 16h10.

À la place, est diffusé, depuis début septembre, un nouveau jeu : Duels en famille, présenté par Cyril Féraud. Des chiffres et des lettres passe donc sur une formule hebdomadaire, le samedi et dimanche à 17h15, toujours sur France 3.

Une nouvelle à laquelle ne s'attendait pas le présentateur : "Quand on a tourné au mois de décembre, on n'avait aucune case horaire en vue", explique-t-il au micro de RTL. À la question de savoir comment il aurait réagi si on le lui avait annoncé, Cyril Féraud confie qu'il "aurait été très embêté".

"Ce n'est pas dans mes valeurs de piquer la place et de pousser qui que ce soit dans l'escalier. Je n'ai pas choisi de prendre la place de mes amis", déclare le présentateur qui ajoute avoir "envoyé des messages" à Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat, qui ont quitté le jeu Des chiffres et des lettres.

