"Des chiffres et des lettres" : qui sont les deux nouveaux arbitres

C'est un départ brusque, pour le plus ancien jeu télévisé toujours diffusé en France. Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard, arbitres du jeu "Des chiffres et des lettres", vont laisser leur places, à un ancien candidat et une professeure. Présents depuis respectivement 36 et 47 ans, les deux sexagénaires dénoncent un départ "contraint et forcé".

Un point menant à leur démission était présent leur contrat de travail, France Télévision a exigé une baisse de leur salaire de 60 %. En CDD depuis près d'un demi-siècle, ils se sont vu refuser un CDI. "Cette régularisation nous a été sèchement refusée, sans explications. C'est inacceptable humainement avant de l'être juridiquement." ont-ils indiqué dans un communiqué envoyé au Parisien.

L'émission a pris un nouveau tournant. Le lundi 29 août 2022, le jeu télévisé quotidien de France 3 a laissé son horaire de 16h10 à "Duels en familles : le match des régions", une noveauté présentée par Cyril Féraud. On retrouvera "Des chiffres et des lettres" le samedi et le dimanche à 17h15. "Le samedi et dimanche, c'est toujours plus compliqué... Moi je continue de penser qu'au bout de 50 ans, l'émission avait quelque part une raison de disparaître", explique Patrice Laffont, animateur du jeu dans les années 1970-1980.

Des nouveaux arbitres pas inconnus de la télévision

Après quelques mois passés à chercher des remplaçants, Stéphane Crosnier, ancien candidat et champion du jeu, devient un des nouveaux arbitres. Blandine Maire, une professeure des écoles repérée sur la chaîne éducative Lumni, fait aussi partie de l'équipe. Dans Télé 7 jours, Patrice Laffont approuve grandement ces choix.

"Stéphane Crosnier est un ancien candidat très charismatique et prodigieux en chiffre", estime-t-il. "La seconde est Blandine Maire, professeure en petite section. Elle a un gros background, elle est aussi juriste et a aussi travaillé en tant que journaliste à la télévision, sur Fort Boyard ou avec Olivier Minne".

Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard apparaîtront pour la dernière fois les 3 et 4 septembre et les 10 et 11 septembre. Leurs successeurs vont prendre le relais le 17 septembre. Le jeu, quant à lui, ne s'est pas effacé. Il est redevenu populaire pendant le confinement. De plus en plus de jeunes entre 20 et 30 ans se sont inscrit pour participer à "Des chiffres et des lettres".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info