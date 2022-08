"Des chiffres et des lettres" : Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard évoquent leurs 36 et 47 ans de CDD

C. D. D. Ce sont trois consonnes que les animateurs des Chiffres et des Lettres ne connaissent que trop bien. Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard, qui sont les gardiens du temple du célèbre jeu de France 3, ont tenu à expliquer les contours de leur départ surprise de l'émission. D'après eux, la direction des Jeux et Divertissements de France Télévisions ne leur aurait pas laissé le choix.

"Nous tenons à exprimer au public toute notre affection et toute notre tristesse de quitter [Les Chiffres et les Lettres] ainsi contraints et forcés", écrivent-ils dans un communiqué. Les deux animateurs qui aident régulièrement les candidats à trouver les meilleurs mots et les plus efficaces formules mathématiques décrivent une situation "d'une rare violence".

Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard évoquent trois points pour expliquer la situation actuelle et leur éviction. Tout d'abord, ils réfutent la version selon laquelle ils n'auraient pas aimé la nouvelle version du jeu. "On ne nous l'a jamais présentée", justifient-ils. Il ne s'agit pas non plus d'une démission volontaire puisque, toujours selon eux, la rupture a été initiée par l'employeur. Enfin, Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard, exposent la situation contractuelle dans laquelle ils se trouvaient.

"France Télévisions a exigé une baisse de notre salaire de l'ordre de 60% et a refusé de nous accorder le CDI que nous avons eu l'outrecuidance de réclamer, affirment-ils. La tendance n'est pas à la CDédisation. Car oui, vous l'avez bien lu, nous sommes en CDD depuis 36 ans pour Arielle et 47 ans pour Bertrand... Nous n'existons pas alors que nous sommes tous les jours à l'antenne, s'insurgent-ils. Cette régularisation nous a été sèchement refusée, sans explication. C'est inacceptable humainement avant de l'être juridiquement".

