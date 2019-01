publié le 27/01/2019 à 10:48

Les obsèques de Michel Legrand auront lieu vendredi 1er février. Contactée par RTL, la famille du célèbre compositeur français a précisé que les obsèques se dérouleront en deux temps avec une première cérémonie à l'église orthodoxe de Paris, la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky, dans la matinée puis une seconde au cimetière du Père-Lachaise dans l'après-midi.



Le célèbre compositeur, chanteur et pianiste français est décédé dans la nuit de vendredi 25 à samedi 26 janvier à Paris à l'âge de 86 ans.



Au cours d'une carrière de plus de 50 ans, qui lui a valu une renommée mondiale, et trois Oscars pour ses musiques de films, ce musicien touche-à-tout a travaillé avec les plus grands de Ray Charles à Orson Welles, en passant par Jean Cocteau, Frank Sinatra, Charles Trenet et Édith Piaf.