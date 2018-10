Charles Aznavour : Claude Chirac évoque le "lien particulier" entre l'artiste et son père

et Léa Stassinet

publié le 02/10/2018 à 15:20

Après plus de soixante dix ans de carrière, Charles Aznavour s'est éteint dans la nuit de dimanche 30 septembre à lundi 1er octobre à l'âge de 94 ans à son domicile des Alpilles, dans les sud-est de la France, laissant derrière lui une carrière hors-norme. Depuis l'annonce de la disparition de ce monument de la chanson française lundi, les hommages se multiplient dans le monde de la musique et au-delà.



Charles Aznavour était très proche de l'ancien président de la République, Jacques Chirac. Interrogée par Yves Calvi, sa fille cadette, Claude Chirac, se souvient "de l'immense artiste" et de de la "relation authentique" qu'il entretenait avec son père.

"C'est l'artiste qui incarnait au plus haut la culture, la langue française mais aussi l'aspiration de la France à l'universel, quelque chose qui était très important pour le Président Chirac à l'époque", confie-t-elle.

Les deux hommes s'étaient rendus ensemble en Arménie

Claude Chirac se souvient du "lien bien particulier" qui unissait les deux hommes. "Jacques Chirac avait des liens très importants avec la communauté arménienne en France. En 2006, Charles Aznavour l'avait accompagné pour la première visite d'État d'un président français en Arménie. À l'époque où Jacques Chirac était maire de Paris, il s'était engagé au côté d'Aznavour après le tremblement de terre (qui fera plus de 20.000 victimes en 1988, Ndlr)".



Selon elle, la question d'un hommage national ne se pose même pas : "Beaucoup de Français souhaiteraient pouvoir partager avec la famille de Charles ce moment de mémoire, de recueillement et de partage de toute cette oeuvre. Je pense qu'à l'époque où l'on vit aujourd'hui, l'histoire de Charles Aznavour et de sa famille résonne beaucoup. Je pense que ce serait un beau moment mais aussi très utile".





Des propos tenus juste avant que la famille de l'artiste ne s'oppose, selon nos informations, à la tenue d'un tel événement. Pour le moment, seul un deuil national est prévu en Arménie le jour de ses obsèques, dont la date n'a pas encore été communiquée.