publié le 01/10/2018

C'est un monstre sacré de la chanson française qui s'est éteint. Charles Aznavour est décédé dans la nuit de dimanche à lundi, à l'âge de 94 ans. Tout au long de la journée, les hommages des artistes, des personnalités politiques et des anonymes se sont succédé pour saluer une carrière hors-norme.



Au micro de RTL, Michel Sardou a réagi a cette triste nouvelle. "C'est un homme que j'adorais. J'ai adoré mon père et lui en gros", a confié Michel Sardou.

Alors que Michel Sardou a fait ses adieux à la scène cette année, Charles Aznavour préparait de nouveaux concerts et n'envisageait pas d'arrêter sa carrière. "Il m'a même engueulé", se souvient Michel Sardou. "Il m'a dit : 'On n'a pas le droit d'arrêter. C'est ta vie, c'est ton chemin... Moi je ne m'arrêterai jamais'. C'est ce qu'il a fait", a raconté Michel Sardou. "Ce qui me console, c'est qu'il est pratiquement mort sur scène. Il n'a pas souffert et il est resté lui-même."