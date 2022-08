Décès d'Olivia Newton-John : "Je t'aime vraiment", le vibrant hommage de John Travolta

Olivia Newton-John et John Travolta en 2018.

C'est tout le monde du cinéma qui est en deuil depuis ce lundi soir. L'actrice Olivia Newton-John, star du film Grease, est décédée ce lundi à 73 ans.

L'actrice australo-britannique, est "décédée paisiblement dans son ranch en Californie du Sud ce matin, entourée par sa famille et ses amis", a précisé le communiqué.



Très rapidement après l'annonce de sa mort, son partenaire dans la comédie musicale de Randal Kleiser, sorti en 1978, s'est fendu d'un joli message sur Instagram, accompagnée d'une photo de l'actrice dans le film : "Ma chère Olivia, tu as rendu nos vies à tous bien meilleures. Ton exemple a été incroyable. Je t'aime tellement. Nous nous reverrons le long de la route et nous serons à nouveau ensemble. Fidèle, du jour où je t'ai vue la première fois et pour toujours. Ton Danny, ton John", peut-on lire.

41 ans après le succès de Grease, le duo avait renfilé ses costumes le temps d'une soirée en 2019. C'était à l'occasion d'un concert-hommage au film organisé en décembre 2019 dernier à West Palm Beach, en Floride, que les deux acteurs ont été réunis, sans le voir pour la dernière fois officiellement.

