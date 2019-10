publié le 24/10/2019 à 14:50

"You're the one that I want. You are the one I want. Oh, honey !" 41 ans après la sortie de Grease, Olivia Newton-John et John Travolta vont recréer le célèbre duo Sandy-Danny.

Dans un post Instagram, l'actrice et chanteuse qui se bat contre un cancer de stade 4, a annoncé à ses abonnés qu'elle interpréterait de nouveau les tubes de Grease avec John Travolta, lors de 3 dates inédites. Les 17,18 et 19 décembre 2019, les villes de West Palm Beach, Tampa et Jacksonville en Floride deviendront le théâtre des retrouvailles entre Sandy Olsen et Danny Zuko, précise John Travolta sur son compte Instagram.

À cette occasion, comme l'écrit Olivia Newton-John dans son post, les deux stars porteront les célèbres tenues du film qui a fêté ses 40 ans en 2018, qui continue de faire rêver des générations de fans. Après leurs concerts, Olivia Newton-John et John Travolta répondront aux questions du public. Trois soirées qui ne devraient pas manquer d'émouvoir les aficionados de Grease, dont une série spin-off est en préparation par la chaîne américaine HBO.

> Grease - You're The One That I Want [HQ+Lyrics]