Olivia Newton-John, l'éternelle Sandy Olsson de "Grease"

Olivia Newton-John se battait contre un troisième cancer diagnostiqué en 2018. En 1992, un cancer du sein lui avait été diagnostiqué, suivi d'une tumeur à l'épaule en 2013. La comédienne est "décédée paisiblement dans son ranch en Californie du Sud ce matin, entourée par sa famille et ses amis", précise John Easterling, son mari, dans un communiqué.

Son visage a marqué toute une génération de cinéphiles. L'actrice Olivia Newton-John, très largement connue pour sa prestation, au côté de John Travolta, dans le film Grease, est décédée. Elle restera à jamais Sandy Olsson, cette jeune lycéenne blonde à la voix d'or, tombait éperdument amoureuse de Danny Zuko (John Travolta).

C'est dès son plus jeune âge qu'Olivia Newton-John se trouve un attrait particulier pour la chanson. À seulement quinze ans, elle forme son premier groupe musical, les SOL FOUR, composé uniquement de filles. D'origine australienne, l'artiste sillonne alors les télévisions et radios locales. Son but : devenir une star reconnue.

Elle décide quelques années plus tard de partir vivre en Angleterre avec sa mère et son amie Patt Caroll, pensant ainsi trouver de plus belles opportunités professionnelles. Elle y sort son premier single en 1966 : Till You Say You'll Be Mine.



Elle publie en 1970 son tout premier album intitulé Tomorrow. Mais la gloire apparaît deux années plus tard avec son CD Olivia Newton John, qui impressionne le public britannique. Son succès est tel qu'en 1974, elle est choisie pour représenter l’Angleterre à l'Eurovision. Olivia termine quatrième de la compétition.

La chanteuse décide alors de poser ses valises aux États-Unis un an après où elle s'impose comme la révélation de la scène musicale country. Un Grammy Award lui est alors attribué en 1975.



La consécration avec "Grease"

Mais la consécration arrive en 1979. La jeune australienne est sélectionnée pour interpréter Sandy Olsson dans le cultissime Grease, réalisé par Randal Kleiser. Le long-métrage connaît un énorme succès mondial et devient un véritable phénomène de société. Sa performance au côté de John Travolta impressionne. L'acteur a d'ailleurs fait tout son possible pour lui faire intégrer le casting du film. "Je ne pouvais pas lui dire non. Cet homme magnifique marchait vers moi, ses yeux bleus brillaient et il était si doux", confiait l'actrice en 2018, lors de la date d'anniversaire du film.



Dans le film, Olivia interprète la chanson Hopelessly Devoted to You, qui devient un tube planétaire. Elle la chante pendant les Oscars de 1979 [Mariah Carrey l'invite même sur scène à un de ses concerts pour la chanter avec elle, en 1998, ndlr]. L'année suivante l'artiste continue sur sa lancée et tourne le film Two of a Kind, où elle donne de nouveau la réplique à John Travolta. Le film est un échec commercial, sa carrière cinématographique s’essouffle. La comédienne joue ensuite uniquement dans des téléfilms.



Elle aura combattu trois cancers

En 1992, un premier cancer du sein lui est décelé et soigné aussitôt. Olivia s'engage alors pour cette cause et incite les femmes à se faire dépister de plus en plus tôt. Figure emblématique de l'Australie, elle inaugure les Jeux olympiques d'été de 2000 à Sydney.

Sa popularité est telle que les producteurs de la série Glee lui proposent d'apparaître dans un épisode. En 2013, Olivia Newton-John apprend qu'elle a une tumeur à l'épaule. La chanteuse se dit être alors dans le "désespoir" mais veut rester "optimiste". En septembre 2018, l'artiste est de nouveau frappée par la maladie. Elle annonce à la télévision australienne être souffrante. Les médecins lui découvrent une tumeur en bas de la colonne vertébrale.



Pendant l'été 2019, elle révèle qu'elle souffre d'un cancer de stade 4. "Si vous croyez aux statistiques [de morts], elles vont se réaliser. Si on vous dit qu'il vous reste six mois à vivre, c'est très probable que cela se produise, parce que vous allez y croire. Donc pour moi, psychologiquement, c'est mieux de pas savoir le diagnostic ou de savoir qu'une personne qui a comme vous a survécu", confiait l'actrice dans l'émission australienne.

