publié le 30/04/2019 à 20:47

Elle restera pour plusieurs générations de spectateurs l’interprète de la joviale Thérèse, bénévole à la voix stridente de "SOS Détresse Amitié" dans Le Père Noël est une ordure. La comédienne Anémone s'est éteinte ce mardi 30 avril. Membre historique de la troupe du Splendid, elle laisse une carrière jalonnée de rôles cultes dans des comédies des années 1980.



Née dans la très haute bourgeoisie française, fille du psychiatre André Bourguignon et de Claire Justin-Besançon, Anne Bourguignon, dite Anémone, est tentée par le théâtre dès le lycée. C'est là qu'elle rencontre plusieurs membres de ce qui deviendra la troupe du Splendid, lancée notamment par Coluche.

Dans les années 1980, après avoir débuté au café-théâtre, l'actrice fait ses armes au cinéma, se voyant attribuer des rôles emblématiques, dont celui de Thérèse dans la pièce, puis le film Le Père Noël est une ordure (1982), à l'origine de la célèbre réplique : "C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin !", mais aussi d'autres grands succès comiques du cinéma français tels que Ma femme s'appelle revient, Viens chez moi, j'habite chez une copine de Patrice Leconte, avec Michel Blanc, Les Baba-cool, ou encore Le mariage du siècle, au côté de son acolyte Thierry Lhermitte.

En 1988, elle change de registre : la comédienne est à l'affiche du drame de Jean-Loup Hubert, Le Grand chemin, fresque paysanne sur l'enfance, donnant la réplique à Richard Bohringer. Une prestation qui lui vaudra de remporter cette même année le César de la meilleure actrice.

De l'écran aux planches

Dotée d'un fort caractère et adepte des avis tranchés, Anémone s'éloignera d'une partie du métier, notamment des producteurs, qui rechigneront à la faire tourner. L'actrice se tournera alors vers les planches, jouant dans plusieurs pièces comme Putain de Soirée de Michel Colas, en 2002, et dernièrement, Grossesse nerveuse, une comédie de 2011 dans laquelle elle incarnait une grande bourgeoise aussi inattendue que désespérée.



De retour sur le grand écran dans quelques seconds rôles, dont Le Petit Nicolas (2009) Jacky au royaume des filles (2013) et Le Grand Partage (2015), elle avait récemment décidé de vivre à la campagne, se retirant dans un petit village du Poitou. En décembre 2017, lors d'un entretien accordé au Parisien, la comédienne annonçait prendre définitivement sa retraite. Mère de deux enfants, dont un fils, elle est décédée ce mardi soir à l'âge 68 ans après une "longue maladie".