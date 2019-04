publié le 30/04/2019 à 20:01

Le cinéma français est en deuil. L'actrice Anémone est décédée à l'âge de 68 ans ce mardi 30 avril après une "longue maladie". Celle qui a notamment remporté le César de la meilleure actrice pour son rôle de Marcelle dans Le Grand Chemin, restera, pour beaucoup, l'inoubliable Thérèse, acolyte de Thierry Lhermitte à la permanence de SOS Amitié, dans la pièce et le film Le Père Noël est une ordure (1982).



Josiane Balasko, qui l'a côtoyée dans la troupe du Splendid, devait notamment tenir ce rôle. "Je ne l'ai pas fait parce que je ne voulais pas faire deux pièces de suite, donc, elle a fait le rôle de Thérèse. Elle était parfaite en Thérèse, elle était géniale en Thérèse", se rappelle-t-elle sur RTL.



"Anémone, c'était une géniale actrice", lance Josiane Balasko, qui évoque une femme "ravissante, avec beaucoup de charme et piquante" au début de sa carrière. Et de poursuivre : "Elle avait une sorte de folie. Parfois, ça nous faisait rire car c'était extrême mais c'était une artiste qui avait une présence incroyable".



Une disparition qui émeut Josiane Balasko. "C'est la première d'entre nous qui disparaît. Le Splendid a perdu un de ses membres honoraires. C'est triste", confie-t-elle. Et de conclure : "Anémone, c'était des souvenirs à la fois joyeux et à la fois extrêmes".