publié le 07/12/2018 à 10:57

Leur amitié est indéfectible. Valérie Bonneton et Dany Boon se connaissent depuis plus de 25 ans et vont pour la deuxième fois fouler les planches avec la pièce de théâtre 8 euros de l'heure. Les deux artistes se sont connus tout jeunes, à la sortie du Conservatoire.



"Sur scène, contrairement au cinéma, les masques tombes. Je trouve qu'on est vraiment confronté les uns aux autres. On apprend plus à se connaître. Je redécouvre une nouvelle fois Dany.(...) On a déjà joué ensemble lorsqu'on avait 20 ans. On s'est beaucoup amusé sur la première pièce.(...) Se retrouver sur scène ensemble est un régal. On adore travailler ensemble", a confié la comédienne de 48 ans.



La pièce, très drôle, est signée Sébastien Thiéry. C'est l'histoire d'un couple, Jacques et Laurence qui subit les mêmes malheurs que Rosa, leur femme de ménage... payée 8 euros de l'heure.

Affiche de "Huit euros de l'heure" Crédit : Sébastien Thiéry

De multiples similitudes entre les deux femmes se font ressentir. Elles perdent leur portable. Laurence porte une minerve parce qu'elle a le cou bloqué, Rosa aussi. Laurence saigne du nez, Rosa aussi. Jacques fait un malaise, le mari de Rosa aussi. Du coup, Jacques et Laurence se disent qu'en aidant et en sauvant leur femme de ménage, eux aussi seront sauvés. Sauf qu'évidemment, tout ne se passe pas comme prévu.

C'est drôle, inattendu, cocasse, plein de rebondissements, jusqu'à la chute finale, à la dernière seconde. On comprendra même la signification du clou sur l'affiche. "Je trouve que c'est extrêmement drôle mais c'est surtout profond. Ça parle d'humanité", a-t-elle confié au micro de RTL.



Valérie Bonneton et Dany Boon son actuellement en pleines répétitions. 8 euros de l'heure est à découvrir à partir du 11 janvier prochain au Théâtre Antoine à Paris.