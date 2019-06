publié le 21/06/2019 à 12:19

L'abonnement pour l'offre de streaming de la plateforme américaine Netflix grimpe en France avec une augmentation des prix de un à deux euros selon les formules, pour les cinq millions d'abonnés dans l'Hexagone. La France n'est pas le seul pays concerné puisque les tarifs sont également relevés aux États-Unis et en Grande-Bretagne.

Netflix fonctionne et vit grâce à ses abonnements, il n'y a aucune publicité et le géant américain du streaming a décidé de sortir l'artillerie lourde en dépensant, sur la seule année 2019, 13 milliards d'euros en production, permettant de s'offrir 153 produits originaux et 20 nouvelles séries? dont 5 françaises. Ses concurrents actuels Amazon, Canal Play et CBS ne sont d'ailleurs pas en mesure de suivre ce rythme pour présenter un tel catalogue.

Netflix réagit face à Hollywood représenté par Disney, Apple, Warner et NBC pour gagner des téléspectateurs. Il faut savoir que dans les prochains mois, les quatre plus grands studios de cinéma et de séries télé au monde arrivent sur le marché du streaming vidéo. Dès novembre, les Américains pourront ainsi s'abonner à Disney Plus avec un catalogue impressionnant : Disney, Pixar, Star Wars, Marvel et National Geographic. Les plateformes Apple, Warner avec HBO et NBC avec Sky vont également s'installer.

Parallèlement, elles vont retirer de chez Netflix ou Amazon Prime toutes leurs productions. Un véritable coup dur pour Netflix puisque 80% du temps passés par les presque 150 millions d'abonnés dans le monde est consacré à ces contenus sous licence.

