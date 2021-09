Pourquoi peut-on vraiment dire que les grenouilles ont les yeux plus gros que le ventre ?

62. Pourquoi on peut vraiment dire que les grenouilles ont les yeux plus gros que le ventre

On peut vraiment dire que les grenouilles ont les yeux plus gros que le ventre et c’est lié justement à leur façon unique et très étrange de manger. Car pour avaler, les grenouilles ne se servent pas de leur bouche, ni de leurs dents, mais de leurs yeux.

Si un jour, vous observez une grenouille manger, vous remarquerez que lorsqu’elle déglutit, elle cligne exagérément des yeux. La raison de ce comportement est purement physiologique : une grenouille a juste deux dents du haut qui lui servent à bloquer la proie qu’elle vient de capturer avec sa langue collante, donc elle est incapable de mâcher.

Seule solution pour elle, la gober en entier : au moment où la grenouille ferme les yeux, les muscles des paupières poussent les globes oculaires vers l’intérieur de sa tête. Et là, comme il n’y a pas de séparation entre la bouche et les yeux chez les batraciens, ceux-ci viennent exercer une pression sur la proie pour la décoller de la langue, qui est un peu comme un Post-it, elle est adhésive pour attraper, mais beaucoup moins quand vient le moment d’avaler.

Et ce n’est pas tout : ensuite ils appuient sur la nourriture pour la faire glisser dans la gorge, direction l’estomac ! Les yeux, chez la grenouille, c’est un peu comme le bout de pain qu’on utilise pour pousser ce qui reste au fond de notre assiette. Voilà pourquoi quand une grenouille cligne des yeux, elle ne vous fait pas de l’œil, elle est juste en train de manger.

