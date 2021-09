Pourquoi les oiseaux n'ont-ils pas besoin de faire de pause pipi en vol ?

Vous vous êtes peut-être déjà demandé comment les oiseaux font pipi ? La réponse est simple : ils ne le font pas ! À part les autruches, exception à plumes qui confirme la règle.

En fait, les oiseaux ont à peu près le même système urinaire que nous, : ils ont bien des reins, pour filtrer les déchets, et les envoyer dans l’urine. Celle-ci, comme chez nous, est conduite par des sortes de petits tubes, les uretères, vers la vessie. Sauf que c’est là que l’homme et le volatile se séparent. Car les oiseaux, à part donc celle qui fait son intéressante, l’autruche, n’ont pas de vessie.

Chez les oiseaux, l’urine est amenée directement vers le cloaque, un canal multifonction qui permet aussi d’expulser les selles et peut en plus servir au moment de la reproduction pour pondre. C’est directement depuis ce canal que les déchets vont s’écouler. Pour résumer la chose avec poésie, un oiseau fait donc pipi et popo en même temps. C’est ce qu’on appelle les fientes, ou le guano. Et on comprend tout de suite mieux la consistance de la chose qu’on a tous déjà observée, dégoûtés, sur le pare-brise de notre voiture ou, manque de bol, sur notre chemise.

Le guano est corrosif

Le blanc d’une fiente correspond à l’urine de l’oiseau, et le reste, à ses excréments. Le tout étant formé de toutes sortes de déchets, le guano est corrosif, en particulier pour les peintures de voiture. Que les pigeons, mouettes et compagnie ne prennent pas un malin plaisir à viser. Non, non, pas de parano, c’est juste que les oiseaux, contrairement à nous, sont incapables de se retenir et font dès qu’ils ont envie de faire.

