"Danse avec les stars" : Sami El Gueddari remporte la dixième saison

Fauve Hautot et Sami EL Gueddari dans "Danse avec les stars" le 7 novembre 2019

publié le 24/11/2019 à 09:34

C'était la première fois que la finale de l'émission de TF1 opposait deux sportifs de haut niveau. Accompagné cette saison de Fauve Hautot, le nageur handisport Sami El Gueddari a remporté ce samedi 23 novembre la dixième édition de "Danse avec les stars", diffusée sur TF1.

Après dix semaines de compétition, l'athlète paralympique a reçu 62 % des votes du public, contre 38 % pour son concurrent, Ladji Doucouré, ancien champion du 110 mètres haies. Le vainqueur de la dernière édition, le comédien Clément Rémiens, a remis le trophée aux deux vainqueurs pour leur prestation.

"Ce n’est pas grand-chose mais en démarrant cette aventure, je voulais montrer que le handisport mène à tout et qu’on peut gagner 'Danse avec les stars'" a expliqué Sami El Gueddari sur scène, après avoir reçu sa distinction. "Et si ça donne envie à des jeunes de faire du sport et à des coachs de les traiter comme des personnes normales, c’est formidable" a-t-il ajouté.