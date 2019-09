publié le 21/09/2019 à 23:31

Elle est l'une des célébrités les plus reconnaissables de la 10e saison de Danse avec les stars. Et pour le premier prime time en direct sur TF1 samedi 21 septembre, Clara Morgane a eu droit à un traitement de choix. Son partenaire, l'expérimenté et redouté Maxime Dereymez, avait concocté une prestation de choix sur un tango argentin.

Sur la reprise d'Africa par Julien Doré, l'ancienne actrice, désormais femme d'affaires accomplie, s'en est plutôt bien sortie pour une première. D'autant que les juges étaient unanimes pour souligner la difficulté des enchaînements, sur une danse qui est déjà exigeante techniquement.

Visuellement réussie pour les béotiens, la performance a aussi été saluée au moment des notes du jury. En effet, Clara Morgane a obtenu un très joli 32 au total des notes des 4 jurés. Elle est donc bien placée en vue de la semaine prochaine, quand les notes seront additionnées à celles du jour.