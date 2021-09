Pour sa 11e saison, l'émission de TF1 Danse avec les stars a composé toute une série de nouveaux duos entre des célébrités et ses danseurs professionnels pour faire rêver le public et hurler les membres de son jury. Pour l'occasion la première chaîne a dévoilé une très impressionnante bande-annonce pour présenter les candidats qui tenteront de dérober le titre de meilleur danseur de l'année.

Commençons par le commencement, avec les fameuses stars qui ont été conviées à montrer tous leurs talents. Cette année Camille Combal et Karine Ferri accueilleront sur la scène de l'émission : Vaimalama Chaves (Miss France 2019), Gérémy Crédeville (humoriste, comédien, chroniqueur), Lola Dubini (chanteuse, comédienne, humoriste, youtubeuse), Bilal Hassani (chanteur et représentant de la France à l'Eurovision) qui dansera avec un homme, Lââm (chanteuse), Lucie Lucas (comédienne, mannequin), Jean-Baptiste Maunier (chanteur, comédien), Michou (youtubeur), Moussa Niangane (chef d'entreprise, champion du monde de sanda, ancien candidat de téléréalité), Aurélie Pons (comédienne, mannequin, Miss Provence 2018), Tayc (chanteur), Dita von Teese (danseuse new burlesque, mannequin, couturière, chanteuse, actrice) et Wejdene (chanteuse).

Initialement prévue pour l'automne 2020, cette saison a été reportée à cause de la pandémie du Covid. Mais les téléspectateurs vont enfin découvrir le premier épisode de cette saison le vendredi 17 septembre 2021. Ce sera l'occasion de voir qui sont les danseurs naturels et les moins bons élèves...

Qui seront les arbitres de cette compétition ? Chris Marques sera le seul ancien juré. Les téléspectateurs pourront retrouver son enthousiasme légendaire. Le couturier Jean-Paul Gaultier, la danseuse et chorégraphe Denitsa Ikonomova, gagnante des saisons 5, 6, 7 et 9 de l'émission et le premier danseur du Ballet de l'Opéra national de Paris François Alu viendront compléter le jury. Jean-Paul Gaultier sera parfaitement à l'aise pour offrir son avis sur l'interprétation et les choix visuels et artistiques des couples et Denitsa Ikonomova et François Alu offriront leurs incomparables expertises techniques.

Du côté des danseurs (qui parfois arrivent à dépasser les stars en termes de notoriété), il y a pas mal de nouveautés : Katrina Patchett, Christian Millette et Emmanuelle Berne ne participeront pas à cette saison. Jordan Mouillerac sera lui de retour. Beaucoup de nouveaux visages ont été annoncés dont Coralie Licata, Elsa Bois, Samuel Texier, Adrien Caby et Joël Luzolo... Reste à savoir : qui dansera avec qui ?