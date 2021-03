publié le 25/03/2021 à 13:27

Lucie Bernardoni, ancienne candidate de la Star Academy 4, pousse un coup de gueule contre le gouvernement et sa campagne de vaccination. L'artiste a reçu sa première dose du vaccin AstraZeneca, le 22 mars dernier, "dans le cadre d'une maladie chronique" et se plaint des effets secondaires.

Lucie Bernardoni décrit alors ses symptômes dans plusieurs messages postés le 23 mars sur Twitter. La chanteuse explique souffrir depuis "24 heures de nombreux effets secondaires : fièvre, clouée au lit, impossible de marcher. On est des cobayes ?".

Dans la suite de ses messages, Lucie Bernardoni mentionne Emmanuel Macron et le ministère de la Santé pour obtenir des réponses sur le vaccin : "Soyez clairs @Sante_Gouv et @EmmanuelMacron ! On ne sait plus quoi penser. Vous envoyez des gens sur des plateaux télé #COVIDー19 dire que #AstraZenaca est interdit aux moins de 55 ans. Bordel, c’est faux. On est cloués au lit pour la plupart avec ce vaccin". L'ancienne candidate de Star Academy a notamment fait référence à l'intervention de Martin Blachier, épidémiologiste, sur le plateau de Touche pas à mon poste, du 23 mars et où il avait affirmé que le vaccin était réservé "aux personnes âgées de plus de 50 ans".

Je viens d’entendre @MartinBlachier dire qu’aucune personne de moins de 55 ans n’a été vaccinée depuis la reprise du vaccin #AstraZenaca #COVIDー19

FAUX ! J’ai été vaccinée hier matin avec #AstraZeneca , j’ai 34 ans et j’ai été vaccinée dans la cadre d’une maladie chronique. 1/2 — Lucie Bernardoni-Maktav (@LucieBernardoni) March 23, 2021

Cependant, il est important de rappeler que l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré que "les avantages du vaccin AstraZeneca l’emportent sur les risques et recommande la poursuite de la vaccination", le 17 mars dernier.