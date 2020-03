publié le 26/03/2020 à 02:11

Alors qu'ils ont dû annuler toute leur tournée sud-américaine du mois d'avril, à cause de l'épidémie de coronavirus, les membres du groupe Metallica ont décidé de faire un petit cadeau à leurs fans en ces temps de confinement. Le quatuor américain a lancé les "Metallica Mondays".

Chaque lundi pendant le confinement, le groupe diffusera en direct vidéo sur son compte YouTube et Facebook, une sélection de ses meilleurs concerts. "Pourquoi ne pas nous replonger dans quelques-uns de nos concerts préférés avec la distanciation sociale nécessaire ?" a écrit le groupe sur ses réseaux sociaux, relayés par Radio France. "Maintenant plus que jamais, nous sommes dans le même bateau et c'est en restant connectés que nous nous en sortirons".

Le premier épisode de ces "Metallica Mondays" a vu le jour ce lundi à 20 heures (heure locale), avec la diffusion en intégralité, de leur concert au Slane Castle près de Dublin en juin 2019. "Le concert de Slane n’est qu’un début… Nous savons que ce n’est pas tout à fait la même chose qu’en vrai et croyez-nous, nous aimerions pouvoir être avec vous !", a encore écrit la bande de James Hetfield et de Lars Ulrich.