Coronavirus : la Norvège lève ses restrictions avec l'Espagne pour Tom Cruise

publié le 25/07/2020

S'appeler Tom Cruise a permis à l'acteur américain d'obtenir un passe-droit en Norvège, malgré un renforcement des contrôles anti-Covid-19. La Norvège a de nouveau imposé ce vendredi 24 juillet des restrictions sur les voyages avec l'Espagne, où l'épidémie de Covid-19 repart à la hausse, mais a exceptionnellement levé ces mêmes mesures pour le tournage de Mission Impossible.



Tom Cruise et le reste du casting pourront se rendre dans le pays nordique cet automne pour filmer certaines scènes du 7e volet de cette série de films à succès, sans avoir à se soumettre à la quarantaine imposée à la plupart des voyageurs.

Le tournage "aura lieu dans un régime sanitaire strict et les membres de cette production seront maintenus à l'écart des autres lors de leur séjour en Norvège", a toutefois indiqué la ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Olaug Bollestad, lors d'une conférence de presse. "Cela signifie que tout le monde ne pourra pas voir ces beaux gosses qui vont jouer car ils seront relativement à l'écart", a-t-elle ajouté.

Pour faire connaître "la nature, la culture et l'histoire" de la Norvège à travers le monde

Le tournage du film, subventionné à près de 50 millions de couronnes (4,67 millions d'euros) par l'Institut norvégien du film, devrait avoir lieu dans le nord-ouest du royaume, connu pour ses fjords majestueux.

La ministre a justifié la décision par l'importance de faire connaître "la nature, la culture et l'histoire" de la Norvège à travers le monde, déjà mis en lumière par le précédent opus, Mission Impossible : Fallout.

Devant le rebond de contaminations en Espagne, le gouvernement norvégien a en revanche décidé d'imposer de nouveau, à compter de minuit (22H00 GMT), une quarantaine de dix jours aux personnes en provenance ou de retour de cette destination touristique prisée des habitants du royaume scandinave.

La pandémie largement sous contrôle en Norvège

Les restrictions sont aussi de nouveau de mise avec Andorre, et elles sont maintenues pour le Portugal, le Luxembourg, la Croatie, la Roumanie et la Bulgarie. Oslo les a toutefois levées avec la Hongrie et a porté à sept le nombre de régions suédoises, dont le comté frontalier de Värmland mais pas Stockholm, vers lesquelles les voyages ne sont plus officiellement déconseillés.

La pandémie de Covid-19 est largement sous contrôle en Norvège, où seules trois personnes porteuses de la maladie étaient hospitalisées ce vendredi 24 juillet, dont une en soins intensifs. Au total, la Norvège dénombre à ce jour 9.085 cas de nouveau coronavirus recensés, dont 255 mortels.