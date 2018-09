publié le 20/09/2018 à 09:18

Alex Hugo n'a rien à craindre d'Esprits criminels. Dans la soirée du 19 septembre 2018, la série portée par Samuel Le Bihan a réuni 3,9 millions de téléspectateurs et de téléspectatrices sur France 2. La chaîne enregistre une part d'audience de 18,6%.



Esprits criminels, qui arrive généralement en tête des audiences pour les soirées du mercredi, a été regardé par 3,5 millions de téléspectateurs et téléspectatrices sur TF1 (16,2% de part d'audience). En troisième position, Le Meilleur pâtissier sur M6 avec 2,7 millions de téléspectateurs et téléspectatrices. La chaîne enregistre à cette occasion une part d'audience de 15,5%.

Enfin, le documentaire La police de Vichy sur France 3 a rassemblé 1,6 million de téléspectateurs et téléspectatrices (7,8% de part d'audience). Et le spectacle de Blanche Gardin, intitulé Je parle toute seule, a été regardé par 1 million de téléspectateurs et téléspectatrices, pour une part d'audience de 5,1%.