publié le 18/09/2018 à 21:05

La très prestigieuse cérémonie des Emmy Awards s'est tenue dans la nuit du 17 au 18 septembre 2018. Cette dernière a encore vu le succès total et absolu de la série Game of Thrones, récompensée de neuf statuettes, parmi lesquelles : celle de la meilleure série dramatique et celle du meilleur second drôle décerné à Peter Dinklage (Tyrion Lannister).



D'autres feuilletons, avec une résonance un peu moindre que celle de l'auteur de George R.R. Martin ont attiré notre attention. Entre séries dramatiques, séries comiques ou bien mini-séries et téléfilms, la rédaction de RTL fait le point sur les projets télévisuels les plus originaux à suivre. Barry, Mme Maisel ou bien encore Godless, vont assurément réussir à vous séduire avec leur mise en scène très travaillée, parfois loufoque, notamment pour la série de HBO, Barry.



1. "Barry" : une série complètement loufoque

> BARRY Official Trailer (2018)

L'histoire : Barry, un tueur à gages un poil dépressif, se rend à Los Angeles afin d’exécuter un de ses contrats. Alors accueilli par un groupe d'individus enthousiastes, croquant la vie à pleines dents, dans un petit théâtre, Barry se découvre une passion pour la comédie.



Pourquoi on aime : l'acteur Bill Hader (vu dans Le Bon Gros Géant - 2016) joue magistralement bien. Son rôle de tueur à gages dépressif lui a valu un Emmy Award du meilleur acteur dans une série comique.

2. "Mme Maisel, femme fabuleuse", la meilleure série comique

> The Marvelous Mrs. Maisel - Official Trailer | Prime Video

L'histoire : dans les années 50, Miriam "Midge" Maisel a tout ce dont elle peut rêver : un mari parfait, deux enfants et un appartement charmant dans l'Upper West Side. Rien ne peut venir perturber sa vie et pourtant... Cette dernière prend un tournant inattendu lorsqu'elle se découvre un talent pour le stand-up.



Pourquoi on aime : Rachel Brosnahan (vue dans Unborn - 2009) qui a remporté le prix de la meilleure actrice dans une comédie est drôle à souhait dans cette série. Ses répliques font mouche à chacune de ses apparitions.



3. "Godless" : bienvenue dans le Far West

> GODLESS Bande Annonce VF (NETFLIX // 2017)

L'histoire : Franck Griffin, un hors-la-loi, sillonne le territoire du Nouveau-Mexique à la recherche de son ancien protégé, Roy Goode, qui l'a trahi. Seul problème : tout se complique lorsqu'il découvre que Roy se cache dans la ville de la Belle, un endroit où tous les habitants l’empêcheront de mettre la main sur son ancien ami.



Pourquoi on aime : la mise en scène des épisodes est très spectaculaire. Les scènes d'action sont soignées et bien retranscrites. Jeff Daniels (vu dans Dumb and Dumber - 1994) a remporté le prix du meilleur acteur dans une mini-série/téléfilm pour son rôle de Frank Griffin.

4. "Seven Seconds" : une série engagée

> SEVEN SECONDS Bande Annonce VF (2018)

L'histoire : les tensions montent à Jersey City lorsqu'un adolescent de la communauté afro-américaine se retrouve entre la vie et la mort à cause d'un jeune policier.



Pourquoi on aime : Regina King (vue dans Jerry Maguire - 1996) a remporté la statuette de la meilleure actrice lors des Emmy Awards pour son rôle de Latrice Butler. Entre tensions raciales et problèmes de justice américaine, la série tente de mettre en lumière des sujets malheureusement encore d'actualité aujourd’hui.



5. "The Americans" : une série surveillée par la CIA

> The Americans Saison 2 - Bande Annonce CANAL+ SÉRIES [HD]

L'histoire : Pendant la guerre froide, dans les années 80, Phillip et Elizabeth Jenning, un couple du KGB (service de renseignements de l'Union soviétique), s'installent avec leurs deux enfants dans la banlieue de Washington. Leur double identité va leur causer beaucoup de désagrément. À chaque instant, ils risquent leur vie.



Pourquoi on aime : Matthew Rhys (vu dans Pentagon Papers - 2017) a remporté le Emmy Awards du meilleur acteur pour le rôle de Philip Jennings. La série en est déjà à sa sixième saison. L'intrigue est passionnante, les épisodes ont été écrits par Joe Weisberg, un ancien analyste de la CIA.