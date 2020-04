Coronavirus en France : 13.832 décès au total depuis le début de l'épidémie

Plus de 13.000 décès du coronavirus en France, samedi 11 avril.

et AFP

publié le 11/04/2020 à 22:41

L'épidémie de coronavirus a fait 13.832 morts au total en France, avec 353 décès de plus en 24 heures dans les hôpitaux, a annoncé samedi 11 avril Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé.

La France compte à ce jour 8.943 personnes décédées à l'hôpital du Covid-19 depuis le début de l'épidémie et 4.889 dans les établissements pour personnes âgées (Ehpad) et autres établissements médico-sociaux, soit 290 de plus que vendredi, selon le décompte de Jérôme Salomon.

"Un très haut plateau épidémique semble se dessiner. Nous devons absolument continuer à rester vigilants", a-t-il souligné lors de son point de presse quotidien, rappelant que "la pression hospitalière reste forte" avec plus de 2.000 nouvelles hospitalisations dans l'Hexagone.

Cependant, pour le troisième soir consécutif le nombre de patients dans un état grave admis en réanimation a enregistré une baisse en 24 heures, avec 6.883 patients, soit 121 de moins que la veille. Un chiffre important pour mesurer la tension sur les services de réanimation. "C'est une nouvelle très légère diminution" qui "va soulager nos soignants en particulier en réanimation", a confirmé Jérôme Salomon, se gardant de tout excès d'optimisme.

"L'heure n'est pas au déconfinement" mais peut-être "encore plus au respect strict du confinement, des gestes barrières, des gestes de distanciation physique et sociale", a-t-il souligné.

Le président Macron devrait préciser lundi soir la durée de la prolongation au-delà du 15 avril de ce confinement instauré le 17 mars.