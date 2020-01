publié le 28/01/2020 à 18:05

Découvrez Les Grosses Têtes du mardi 28 janvier 2020 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : Une Grosse Tête qui comme le coronavirus peut provoquer des montées de fièvre sur les marchés à bestiaux : Karine Le Marchand. Une Grosse Tête qui n’est pas prête de quitter La Rochelle vu qu’un restaurant de la ville vient d’obtenir sa 3ème étoile au Michelin : Valérie Mairesse. Une Grosse Tête qu’a fait une école de journalisme mais qui a plus de chance de décrocher une Victoire de la chanson à la con qu’un prix Pulitzer : Christophe Beaugrand. Une Grosse Tête qui en partant réaliser Ducobu 3 a aussi réalisé qu’on lui manquait : Elie Semoun. Une Grosse Tête recruté par l’organisation mondiale de la santé depuis qu’on sait que l’épidémie de coronavirus serait dû à une chauve-souris : Jean-Marie Bigard et enfin une Grosse Tête dont on peut dire que plus il suit le guide Michelin, plus il ressemble à son bonhomme : Bernard Mabille.

