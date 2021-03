publié le 19/03/2021 à 22:19

On ne sait pas si les dirigeants français avaient prévu d'être aussi taquinés à la suite des annonces de confinements dans 16 départements, toujours est-il que les moqueries ont été nombreuses. Ainsi, plusieurs utilisateurs des réseaux sociaux ont relevé ce qu'ils perçoivent comme un paradoxe entre confinement et une grande liberté de se balader en plein air dans un rayon de 10 km autour de chez soi.

Et parmi les plaisantins, l'humoriste Jonathan Cohen n'a pas manqué le coche dans une story. Imitant Jean Castex (du moins son accent), l'éternel "Serge le mytho" a plutôt bien résumé l'impression d'une partie de la population. "Au vu des chiffres et des courbes qui sont catastrophiques, nous avons été dans l'obligation de reconfiner et ce à partir de vendredi soir pour une durée de quatre semaines, sept jours sur sept. Désolé d'être aussi strict", a regretté Jonathan Cohen.

Je suis en fou rire depuis 10 minutes...🤷🏻‍♀️ ⁦@jocohenlebon⁩ pic.twitter.com/SV7q7cnKCd — Simone Rodan-Benzaquen (@srodan) March 18, 2021

Mais, dans une maîtrise parfaite du "en même temps", l'humoriste qui a connu le succès dans La Flamme reprend sa déclaration solennelle. "Par contre, vous pourrez sortir de chez vous quand vous voulez, sans limite de temps, d'accord ? Et nous avons repoussé le couvre-feu de 18h à 19h. Donc confinés dehors, quand vous voulez, tranquille , voilà. Et le virus, il va baisser...", conclut-il, repris par BFMTV.