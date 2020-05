Confinement : comment s'occupe Mick Jagger dans sa propriété française

publié le 04/05/2020 à 15:08

Mick Jagger vit comme un "châtelain" pendant le confinement. Comme le rapportent nos confrères du Parisien, l'emblématique chanteur des Rolling Stones, est confiné dans sa propriété de Pocé-sur-Cisse en Indre-et-Loire.

La star des Rolling Stones possède ce château de La Fourchette depuis 1982. La demeure du XVIIIe siècle se situe discrètement dans le village, à l'abri de peupliers, murs et caméras de sécurité.

"Ici, Mick ne donne pas d'interview, par principe. Je ne veux pas que vous ayez l'impression qu'on est des méchants ou des gens fermés, mais vous comprenez qu'on doit faire respecter la partie privée de son existence, sinon on se fait envahir", explique Dom Faccini, le manager personnel de Mick Jagger au journaliste du Parisien. "On a l'histoire de France à Amboise et l'histoire du rock à Pocé. Quand on travaille, il vient nous saluer. Pour moi, c'est un habitant de Pocé. Gamin, je le croisais souvent. Au café, il jouait régulièrement au baby-foot", explique Arnaud, fleuriste au château.

Un voisin confie qu'il entend jouer et chanter Mick Jagger les soirs à partir de 18h. C'est d'ailleurs depuis le château de la Fourchette qu'il a participé au festival One World, Together At Home, le 18 avril dernier, organisé par Lady Gaga.