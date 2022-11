Clap de fin pour "Plus belle la vie"

Le bar du mistral coeur de la série Plus Belle la Vie

Les deux derniers épisodes de Plus Belle La Vie ont été diffusés ce vendredi 19 novembre au soir, après 18 ans d'existence. Une soirée spéciale était organisée par France 3 après la diffusion, avec notamment un épisode final de 1H40, intitulé "Sept mariages pour un enterrement".



Kilian, le dernier fils de Roland, personnage phare de Plus belle la vie, y a célébré son mariage sur la place du Mistral. "Les épisodes sont incroyables", "très bonne idée ce final en mode comédie romantique", ont salué les fans sur Twitter.



D'autres ont affiché leur émotion: "j’ai envie de pleurer c’est toute mon enfance", "pincement au cœur ce soir pour la dernière, la fin en chanson sur Tout le bonheur du monde", de Sinsemilia. Même le maire de Marseille, Benoît Payan, a rendu hommage au feuilleton qui "aura fait entrer Marseille dans le quotidien de millions de foyers français."

La dernière prise de Plus belle la vie avait été tournée le 29 septembre en fin d'après-midi dans les studios historiques de la Belle-de-Mai. L'annonce de l'arrêt de la série en mai dernier par France Télévisions avait provoqué une onde de choc parmi ses fans et à Marseille, où son tournage a généré une véritable économie. Près de 600 personnes ont travaillé chaque année pour la série et 3.232 acteurs sans compter les figurants.



