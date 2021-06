publié le 07/06/2021 à 12:13

C'est l'heure des changements dans On ne répond plus de rien ! À la rentrée 2021, Laurent Baffie, qui animait jusque-là l'émission avec Karine Le Marchand, un samedi par mois sur RTL à 14h30, va laisser sa place. Le célèbre animateur, qui s'en va pour d'autres projets, n'aura donc coprésenté que le temps d'une saison. Pour le remplacer, c'est Jeanfi Janssens qui a été choisi.

Originaire du Nord, Jeanfi Janssens est, lui aussi, bien connu des auditeurs de RTL. Depuis 5 ans, l'humoriste est régulièrement présent dans la célèbre émission Les Grosses Têtes, animée par Laurent Ruquier entre 15h30 et 18h l'après-midi.

L'ancien steward aura donc la responsabilité de recevoir et de questionner les invités de On ne répond plus de rien aux côtés de Karine Le Marchand, animatrice vedette du Groupe M6. Entre confidences, bienveillance, répartie et humour, ce nouveau duo retracera les moments forts de la vie de leurs invités dans une atmosphère détendue, mêlant interviews, surprises et jeux avec les auditeurs.

JeanFi Janssens dans "Les Grosses Têtes" Crédit : Kervin Portelli