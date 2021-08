À Cannes, Elton John surprend les clients d'un restaurant avec un concert surprise

Belle surprise pour les clients du restaurant La Guérite, situé à Cannes. Samedi 14 août, Elton John, qui profitait du soleil du sud de la France, a réalisé une prestation improvisée en interprétant son nouveau titre.

Ainsi, devant les clients attablés, le chanteur de 74 ans s'est installé aux côtés du DJ et a interprété son dernier titre Cold Heart qu'il chante en featuring avec Dua Lipa. Disponible depuis le 13 août, ce morceau est un remix de deux des plus grands succès d'Elton John : Sacrifice, sorti en 1989 et Rocket Man, qui date de 1972, souligne le Huffpost.

"Pendant le confinement, j’ai fait ce single, il est sorti hier, avec Dua Lipa. Alors, je veux que vous dansiez tous sur votre table et que vous agitiez vos mains et vos serviettes", a lancé le chanteur avant de commencer à chanter. Sur les images, diffusées sur les réseaux sociaux, on voit le britannique s'emparer du micro pour le plus grand plaisir des clients. Ces derniers tapent dans leurs mains, encouragent Elton John et filment l'instant.

En juin 2022, Elton John s'arrêtera à Paris lors de sa tournée d'adieu. "Farewell Yellox Brick Road", qui avait démarré en 2018, reprendra à compter du mois de mai 2022 pour une dernière salve de concerts et se terminera en novembre. Les 11 et 12 juin, il se produira à La Défense Arena.