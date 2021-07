VIDÉO - Elton John : "I'm Still Standing", l'hymne vengeur mal interprété par le public

I'm Still Standing est l'une de ces chansons qui réussissent à traverser les générations. L'intemporalité de sa thématique, la force du mental face aux épreuves, y est sûrement pour beaucoup. Mais si ce tube de 1983 est évidemment associé à Elton John, qui l'a mis en musique et immortalisé grâce à un inoubliable clip coloré, il fait en réalité référence à une peine de cœur, étrangère au chanteur.

Les paroles de ce titre sont signées Bernie Taupin et s'adressent à une femme qu'il a connue. Le parolier analyse la force de l'interprétation d'Elton John, comme le rapporte SongFacts : "Je pense que c'est un exemple de plus d'une idée originale interprétée comme quelque chose de différent par tout le monde. Je crois que les gens y voient un hymne basé sur le fort instinct de survie d'Elton face à l'adversité. Ce qui me va très bien. En fait, c'est probablement mille fois plus intéressant que ce sur quoi c'était écrit." Que ce soit l'une ou l'autre des significations qui priment, chacune a de quoi résonner dans le cœur des fans.