La chanteuse Dua Lipa va faire ses débuts au cinéma

La chanteuse britannique Dua Lipa, mondialement connue pour son titre "One Kiss" avec Calvin Harris, va bientôt faire ses débuts au cinéma dans le cadre du prochain long-métrage de Mathew Vaughn, intitulé "Argylle", comme l'a révélé le Hollywood Reporter jeudi 8 juillet. Ce nouveau film est une adaptation du roman éponyme d’Ellie Conway, à paraître prochainement. Son histoire est celle d’un homme, considéré comme le plus grand espion du monde, envoyé dans une mission qui va le faire voyager aux quatre coins du globe.

"Quand j’ai lu la première version du manuscrit, j’ai senti que ça pouvait donner la franchise d’espionnage la plus incroyable et la plus originale depuis les livres de Ian Fleming dans les années 1950, a assuré le cinéaste de 50 ans au magazine américain. Ça va réinventer le genre de l’espionnage", a-t-il conclu. Le tournage, se déroulera entre les États-Unis et Londres. Son casting, lui, affiche complet. En effet, comme le rapporte le Huffpost, Samuel L. Jackson (Pulp Fiction), ou encore le catcheur John Cena seront notamment présents aux côtés de la chanteuse, dont on ne connaît pas encore le rôle.

Le souhait de Dua Lipa de jouer au cinéma n’est pas nouveau. Il y a plusieurs mois, la Britannique indiquait qu’une carrière d’actrice était, selon elle, inévitable : "J’ai toujours été persévérante et je me suis toujours battue pour les choses que je voulais, affirmait-elle dans les colonnes du Los Angeles Times. J’ai donc l’impression qu’en plus que ce soit ma passion, c’est aussi ma destinée." Ce nouveau thriller d’espionnage, dont la bande-originale est aussi signée Dua Lipa, est censé être le premier d’une franchise d’au moins trois films.