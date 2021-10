Pourquoi Lena Situation a-t-elle créé la polémique avec une accréditation presse ?

Un sourire masqué et une carte pendue à son cou sur laquelle on peut lire "The French Dispach - Presse". Le portrait de l'influenceuse Léna Situations fait beaucoup de bruit en ce moment sur Twitter.

À l'origine ? C'est le tweet de la journaliste de Paris Match Paloma Clément Picos qui lance le débat. Cette dernière partage une photo de Léna Mahfouf avec une accréditation presse pour l'avant-première de la comédie dramatique américaine The French Dispach écrite et réalisée par Wes Anderson et sortie en 2021. Paloma Clément Picos interroge alors la légitimité de l'influenceuse. "Les accès presse, si précieux, si rares, sont désormais également ouverts aux influenceurs. Comme si les places n’étaient pas déjà assez chères. Comme si être crédible était pas déjà un combat de tous les jours", écrit-elle.

Dans les commentaires, les réponses s'enchaînent. Certains défendent l'influenceuse en rappelant le poids de sa visibilité avec plus de 3 millions d'abonnés sur Instagram. Par ailleurs, Léna Mahfouf est connue pour être une grande admiratrice du cinéma de Wes Anderson. Sur Instagram et YouTube, elle a affiché plusieurs fois sa passion pour le cinéma du réalisateur. En juillet dernier, elle avait d'ailleurs partagé sa montée des marches cannoise en commentant : "Tout pour Wes Anderson 🧡"

Le scénario du long-métrage The French Dispach se base sur l'histoire du journal New Yorker, mais aussi sur le sujet du journaliste en lui-même. La polémique sur l'accréditation de Léna Situations interroge donc la distinction entre influenceurs et journalistes, mais opère aussi un parallèle intéressant avec les propos du film.